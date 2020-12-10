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Cyberpunk 2077 стала настоящим вызовом для видеокарт. Несмотря на выход патча нулевого дня и новых драйверов NVIDIA, даже GeForce RTX 3090 не вытягивает её в разрешении 4К@60fps. Неясно, планирует ли польская студия что-то улучшить в ближайшее время, или нам стоит подождать пару лет до выхода новых процессоров и видеокарт. Пока же в сети появился первый мод для Cyberpunk 2077.

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Многие из тех, кто уже играет в Cyberpunk 2077, жалуются на небольшое поле обзора. Так, минимальное значение стартует с 70 и доходит до 100. После установки новой модификации в настройках появляется большая свобода, а поле обзора будет стартовать с 30 и доходить до 150. Это значительный прорыв по сравнению со стандартными возможностями, что открывает широкое поле для экспериментов.

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Отметим, что в помещениях настройка смотрится сомнительно, а вот на широких площадях будет очень кстати. Скачать первую модификацию к игре Cyberpunk 2077 стоит всем, кто чувствует ограничения поля обзора. Мы не тестировали её на производительность. Однако, есть все основания предполагать, что новая модификация окажет дополнительное влияние на скорость вашего компьютера. Ссылка на модификацию. Дополнительные изображения есть на страничке автора мода.