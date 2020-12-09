Релизный трейлер Cyberpunk 2077 содержит небольшую пасхалку от разработчиков CD Projekt Red
Уже завтра миллионы геймеров ворвутся в долгожданную Cyberpunk 2077. Игре прочат звание лучшего проекта 2020 года. Некоторые говорят, что она окажется ещё более эпичной, чем Ведьмак 3. В любом случае пользователи сделали свой выбор, ведь уже сутки после того, как была открыта предварительная закачка файлов, в Steam наблюдается крайне высокий трафик, достигающий 23.5 ТБ/с. Последний раз нечто подобное было связано с запуском PUBG версии 1.0 в 2017 году, но Cyberpunk 2077 вполне может побить старый рекорд, когда игра наконец появится в открытом доступе.
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На фоне этого нельзя не упомянуть то том, что игра крайне сырая, а значит пока все надежды только на патч нулевого дня, ведь играть в 1080р на средних настройках графики на видеокартах за 500 долларов мало кто захочет. Одновременно с запуском предварительной закачки вышел релизный финальный трейлер. Его стоит посмотреть.
Кстати, на отрезке 2.09 есть небольшая пасхалка. Ниже скриншот на английском и русский перевод текста, с которым студия CD Projekt Red обращается к фанатам серии. Не будем вам его пересказывать. Оно наполнено душевности и для многих станет приятным сюрпризом. Отметим, что сам трейлер довольно крут, а графика находится на высоком уровне.
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