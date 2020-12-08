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Cyberpunk 2077 поступит в продажу 10 декабря. Игра уже попала к журналистам. Скажем так: отзывы крайне противоречивы. Кто-то уверяет, что перед нами действительно лучшая игра года. Другие заявляют, что есть множество недочётов, которые не позволяют поставить Cyberpunk 2077 высший балл. Есть и те, кто вообще отказался проходить новинку для теста. Якобы, в игре слишком много багов, что делает геймплей жутко неприятным.

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Сегодня мы поговорим на немного другую тему. Так, ребята с сайта Tomshardware уже получили свою версию Cyberpunk 2077, выяснив, какой компьютер понадобиться для комфортной игры. Давайте посмотрим несколько графиков и сделаем выводы.

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Как видите, в 1080р всё вполне безоблачно. Отличные показатели выдаёт даже Radeon RX 5600 ХТ. А вот в 2К вам потребуется что-то похожее на GeForce RTX 3060 Ti. Скорее всего видеокарты типа RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 смогут вытянуть новинку на 60 кадрах в секунду в этом разрешении. А вот в 4К всё плохо, ведь всё, что слабее GeForce RTX 3080, не способно преодолеть планку в 60 fps. А теперь перейдём к тестам с активной трассировкой лечей.

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Какие можно сделать выводы об активации трассировки лучей? Не покупайте видеокарту GeForce RTX 2060, ведь эта довольно дорогая штука оказалась неспособна вытянуть игру с активацией DLSS 2.0 даже в разрешении 1080р. Старшие модели RTX 3080/3090 кое-как тянут, но всё выглядит настолько печально, что возникает только два вопроса: «Кто виноват, и что делать»?