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В начале лета Xiaomi представила официальный план обновления актуальных смартфонов до собственной прошивки MIUI 12. Графики и планы постоянно менялись, так же как менялось число этих самых актуальных смартфонов. Вначале их было тридцать, потом сорок. В какой-то момент общее число дошло до семидесяти, если считать клоны. Что же, похоже, что сейчас пришло самое время начать отказываться от собственных обязательств.

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Итак, сегодня официальный представитель китайской компании заявил, что следующие телефоны не смогут получить MIUI 12:

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 6A

Redmi 6

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Что любопытно, по сети гуляют закрытые бета-версии прошивки Xiaomi на некоторые из этих смартфонов, но глобальной версии MIUI 12 ждать не стоит. Информация носит официальный характер, а значит в этом вопросе ставится окончательная и жирная точка.

Поясняя причины, которые привели к непростому решению, Xiaomi называет несовместимость. Якобы первые версии MIUI 12 были готовы, но старые процессоры просто не тянут новую версию прошивки. Сообщается, что тесты на Snapdragon 625 и Snapdragon 632 оказались неутешительны. Производитель не может гарантировать достаточный уровень производительности, а значит просто решил оставить всё как есть.

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Кстати, это же касается и Redmi 6 Pro, Redmi 7A и Redmi Y2. По логике они также лишаются доступа к MIUI 12. Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало, но инсайдеры уверены, что обновления на этих смартфонах ждать не стоит.