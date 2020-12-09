Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 6900 XT потерпела поражение от GeForce RTX 3090 в играх с RTX-On – до 40% от Tomshardware

Трассировка лучей и видеокарта Radeon RX 6900 XT – это две несовместимые вещи
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
Ryzen 7 5800X в продаже - смотри цену
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

До сегодняшнего дня самым производительным графическим чипом был GeForce RTX 3090. Это сверхмощная модель, получившая 24 Гб видеопамяти, способной работать на просто невероятных 19.5 Гбит/с. Если судить по последним тестам, то флагман AMD – Radeon RX 6900 XT обходит самого быстрого представителя NVIDIA. Разрыв незначительный, но он есть, а значит у нас есть новый лидер. 

реклама

На этой ноте мы окончили наш предыдущий материал. На самом деле мы крайне рады за красных, ведь на этом направлении их долго преследовали неудачи. Сейчас у них есть не только более быстрый графический чип, но и энергоэффективный. На этом фоне нельзя не вспомнить о трассировке лучей, ведь она обещает стать главной технологией следующих пяти лет. 

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Что же, давайте снова обратимся к тестам Tomshardware. И вот в здесь радовать особо не чему. Отставание Radeon RX 6900 XT настолько велико, что в некоторых разрешениях доходит до 40%. Эксперты уверяют, что ситуация носит временный характер, ведь AMD уже работает над аналогом DLSS от NVIDIA. Вот только мы даже не можем представить, когда данная технология станет доступна широкому кругу пользователей.

реклама

реклама

Игр с трассировкой лучей пока мало. Но их число будет только расти. Пока рекомендовать новую видеокарту Radeon RX 6900 XT для погружения в волшебные лучики мы не можем. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
2
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
31
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
39
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
35
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
32

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В день выхода Cyberpunk 2077 в Epic Game Store состоится раздача двух большие РПГ 2017 и 2018 годов
11
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
244
Показан настоящий размер игрового мира Cyberpunk 2077 – The Witcher 3 и GTA 5 позавидуют
12
Cyberpunk 2077 положила на лопатки GeForce RTX 3090 – 4К@60fpf + RTX-ON недоступны – Tomshardware
167
В 2021 году некоторые носимые устройства SAMSUNG лишатся дальнейшей поддержки
4
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2: всё, что известно на текущий момент
15
Партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti, 3070 Ti, 3060 и 3050 – спецификации и цены
35
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
19
Компания ASUS представила видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT
26
AMD столкнула Ryzen 9 5950X и Core i9-10900K в Cinebench R20, чтобы заявить о превосходстве в энергоэффективности
25
CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
83
Стали известны результаты тестирования видеокарт в игре Cyberpunk 2077
17
Первые оценки Cyberpunk 2077: одна из лучших игр последних лет
37
Процессор Intel Core i9-11900K может оказаться до 40% быстрее Core i7-10700K на ядро и в многопотоке
13
Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений
47
Видеокарты NVIDIA получили поддержку бесплатного буста от AMD на чипсетах Intel 400-й серии от MSI
26
Актриса, сыгравшая Соню Блейд в Mortal Kombat 3, вернулась к образу 25 лет спустя
10
NVIDIA не хватает и 7-нм видеочипов производства TSMC
21
Asus представила первую кастомную видеокарту Radeon RX 6900 XT с массивной системой охлаждения
9
Декабрьское обновление Civilization VI позволит заставить надоедливых лидеров стран замолчать
5

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Бескомпромиссный игровой компьютер для энтузиастов – лучшее железо года от NVIDIA + Intel
26
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
1
Не "киберпанковый" Cyberpunk
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:04
Как показал борода, 3090 даже лучи не может. Все отражения, это обычная бутафория. Которая и без лучей точно такая же. На лучах, лишь некоторые примочки. Думаю, что ревностных приверженцев волшебнолу...
Даже GeForce RTX 3090 не может совладать с Cyberpunk 2077 в 4K — официальные тесты NVIDIA
Rm76
01:00
конечно будут, 1650s/rx580/rx5500XT стоють ~18
Партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti, 3070 Ti, 3060 и 3050 – спецификации и цены
REY_B_
00:57
Без описания того, что там конкретно обрабатывается на рэйтрейсинге, все эти тесты фуфло. Ведь и зелёная видяха откровенно халтурит. Подсовывая готовые текстурки, а не просчитанные отражения.
Radeon RX 6900 XT ощутимо уступает GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в рейтрейсинге — тест TechPowerUp
Пузо
00:56
Там гораздо больше получится, а не 5 Вт. Нынешние целероны 4105 имеют тдп всего 10 Вт на весь SoC.
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
Inqizitor
00:55
Как я и говорил, 3090 хороша для 1080р, полностью позволяя получить больше 50 кадров в требовательных играх.
Даже GeForce RTX 3090 не может совладать с Cyberpunk 2077 в 4K — официальные тесты NVIDIA
Пузо
00:54
Что конкуренция животворящая делает...
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
warmuza
00:53
Он же книжку прочитал. И трейлер посмотрел. А значит, уже эксперт. Ты же на таких в каждом своем опусе ссылаешься, должен был опознать.
Не "киберпанковый" Cyberpunk
Blackengine
00:46
Разрабы сами уже говорили в интервью, что их киберпанк не на 100% каноничен жанру. Однако, это не значит, что элементов канона совсем не будет. Ночью, можно будет найти районы такие "словно ты и не по...
Не "киберпанковый" Cyberpunk
REY_B_
00:43
Не надо тупить! Хотя бы википедию почитайте! Грязные промышленные зоны, навороченные паравозы с дирижаблями, расслоение человечества на касты, это СТИМПАНК! Грязь, вонь и прекрасный в моральном качест...
Не "киберпанковый" Cyberpunk
Listoman
00:43
Ну да, палка в разгоне немного быстрее негонибельного 10700f, для меня интол только с "k", но, опять-таки, дело тут в цене и смысла нет брать 10700f для сравнения с 5600x, так как разница между ними в...
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем