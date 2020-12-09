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До сегодняшнего дня самым производительным графическим чипом был GeForce RTX 3090. Это сверхмощная модель, получившая 24 Гб видеопамяти, способной работать на просто невероятных 19.5 Гбит/с. Если судить по последним тестам, то флагман AMD – Radeon RX 6900 XT обходит самого быстрого представителя NVIDIA. Разрыв незначительный, но он есть, а значит у нас есть новый лидер.

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На этой ноте мы окончили наш предыдущий материал. На самом деле мы крайне рады за красных, ведь на этом направлении их долго преследовали неудачи. Сейчас у них есть не только более быстрый графический чип, но и энергоэффективный. На этом фоне нельзя не вспомнить о трассировке лучей, ведь она обещает стать главной технологией следующих пяти лет.

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Что же, давайте снова обратимся к тестам Tomshardware. И вот в здесь радовать особо не чему. Отставание Radeon RX 6900 XT настолько велико, что в некоторых разрешениях доходит до 40%. Эксперты уверяют, что ситуация носит временный характер, ведь AMD уже работает над аналогом DLSS от NVIDIA. Вот только мы даже не можем представить, когда данная технология станет доступна широкому кругу пользователей.

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Игр с трассировкой лучей пока мало. Но их число будет только расти. Пока рекомендовать новую видеокарту Radeon RX 6900 XT для погружения в волшебные лучики мы не можем.