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Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware

Radeon RX 6900 XT заняла титул самой быстрой видеокарты на планете
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Видеокарта Radeon RX 6900 XT стала последним и самым ожидаемым подарком для геймеров в 2020 году. В данном материале мы не будем обсуждать дефицит, проблемы с поставками и завешенные цены, которые поставят на редкие экземпляры перекупщики. Через пару месяцев все эти проблемы решатся, поэтому давайте сосредоточимся исключительно на чистой производительности.

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Первое, что стоит заметить – представители AMD не лукавили, когда обещали нам высокопроизводительный мощный графический чип, который будет гораздо доступнее конкурентов NVIDIA. Зная весь потенциал Radeon RX 6800 XT, эксперты ожидали ультимативной мощности, невероятной скорости и способности «тащить» все игры в 4К без приседаний и других сложностей. Давайте взглянем, какой результат получили ребята с сайта Tomshardware.

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Перед вами графики в разрешениях 1080р, 2К и 4К. Важно отметить, что почти везде Radeon RX 6900 XT одержала полную победу. Важно и то, что его рекомендованная цена на 500 долларов дешевле, что делает новинку ещё более интересной, а главное – доступной для большего количества энтузиастов. По сути, производительность, за которую ещё полгода назад пришлось бы выложить 6 тысяч долларов (2хTitan RTX), сегодня стоит всего тысячу. 

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laon
23:39
Тестировали небось на каком то говне, ну чувствуется, что проц задыхается. Интел взяли или что..
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
hkn
23:39
А недавно за 179 игру отдавали.
Первое сюжетное дополнение к Gears 5 выйдет ровно через неделю
Jaster
23:35
Что там, опять 16 гб не спасли в 4К? Что-что? Текстуры опять не влезают? А? Не слыыышуу.. зы. А если серьезно, то конкурент отличный вышел. Посмотрим что предложат против 3060ti
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
Денис Распутин
23:34
1080ti~=5700xt~= 2070. 3070съест все эти карточки на завтрак, не говоря уже 3080 и новое поколение которое уже через год полтора тут будет. 1е поколение лучей и полтора года не прожило, если по выхо...
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
Listoman
23:31
Только в мечтах тех, кто отдал за 6/12 в конце 20 35к)
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Anna Stroser
23:28
3060 ти ,3080
Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений
Beast78
23:27
Страшный сон это у вас 4к + лучи и радион гори... Я так понимаю у вас нет ни того ни другого...
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Наиль Билалов
23:27
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Anna Stroser
23:27
игровой монстр
Дефицит и дороговизна постигли и видеокарты предыдущих поколений
Иванов Иван
23:27
а 5800х за 60к сосет бибу у 10900к за 45к)) https://www.youtube.com/watch?v=Xo9fAiYXlRc
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
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