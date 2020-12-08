Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
Видеокарта Radeon RX 6900 XT стала последним и самым ожидаемым подарком для геймеров в 2020 году. В данном материале мы не будем обсуждать дефицит, проблемы с поставками и завешенные цены, которые поставят на редкие экземпляры перекупщики. Через пару месяцев все эти проблемы решатся, поэтому давайте сосредоточимся исключительно на чистой производительности.
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Первое, что стоит заметить – представители AMD не лукавили, когда обещали нам высокопроизводительный мощный графический чип, который будет гораздо доступнее конкурентов NVIDIA. Зная весь потенциал Radeon RX 6800 XT, эксперты ожидали ультимативной мощности, невероятной скорости и способности «тащить» все игры в 4К без приседаний и других сложностей. Давайте взглянем, какой результат получили ребята с сайта Tomshardware.
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Перед вами графики в разрешениях 1080р, 2К и 4К. Важно отметить, что почти везде Radeon RX 6900 XT одержала полную победу. Важно и то, что его рекомендованная цена на 500 долларов дешевле, что делает новинку ещё более интересной, а главное – доступной для большего количества энтузиастов. По сути, производительность, за которую ещё полгода назад пришлось бы выложить 6 тысяч долларов (2хTitan RTX), сегодня стоит всего тысячу.
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