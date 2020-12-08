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Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark

Как себя чувствует старый флагман GeForce GTX 1080 Ti в современных играх? Может пора уже его менять на GeForce RTX 3060 Ti? Давайте разбираться
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Совсем недавно в продажу поступила новая видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. Её рекомендованная цена в Европе составила 400 евро. Российская зафиксирована на уровне 40 тысяч рублей. К сожалению, пока наблюдаются перебои с поставками, но производитель уверяет, что до февраля решит все проблемы. 

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Сегодня мы посмотрим, как новинка справляется с флагманом 2017 года – GeForce GTX 1080 Ti. Многие уверяют, что данная карточка будет актуальная как минимум три года, вытягивая все доступные игры в разрешении 2К. Cyberpunk 2077 уже показала, чего стоят новые видеокарты против настоящего Next Gen. Есть мнение, что всё будет исправлено в патче первого дня, но нас сейчас интересуют реальные игры, которые можно купить в магазине. Именно поэтому мы обратимся к тестам команды Benchmark, сравнивших производительность GeForce RTX 3060 Ti против GeForce GTX 1080 Ti. Система работала на базе процессора Core i7-10700K.

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Как видите, разрыв по всем играм между моделями равен 20%. Это критически много, ведь перед нами разрешение 2К, где к железу предъявляются повышенные требования. Отметим, что в особо сложных проектах (Control), количество кадров в секунду на GeForce GTX 1080 Ti приближалось к критической отметке в 60 fps. Это значит, что уже через год это значение упадёт ниже сорока. 

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