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200 видеокарт GeForce RTX 3090 на сумму 25 миллионов рублей были украдены с фабрики MSI

Циничность воришек не знает предела, ведь они замахнулись на самое святое, на игровые видеокарты!
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Миллионы людей по всему миру задаются одним и тем же вопросом: «Когда уже завершится этот 2020 год»? Мы бы ответили скоро, но полагаем, что речь не об этом, ведь в этом году мир столкнулся с такой чередой ужасных событий, что перечислить их все просто нереально. Наши читатели несомненно знают о дефиците новых видеокарт NVIDIA, которые должны были стать глотком воздуха после нескольких лет дороговизны. Что же, GeForce RTX 3000-й серии в пору заносить в красную книгу. Особенно тяжело найти по рекомендованной цене флагманскую RTX 3090, стоимость которой на отечественном рынке стартует с 2 000 долларов. 

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На этом фоне случилось поистине возмутительное событие, которые стало неприятным сюрпризом как минимум для 200 человек. Итак, сегодня ночью группа неизвестных похитила с китайского завода MSI 40 коробок, в которых лежали новенькие видеокарты GeForce RTX 3090. Подробности не разглашаются, ведь это может дать в руки злоумышленникам необходимую информацию, позволяющую уйти от ответственности.

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По официальным данным, украдено 200 видеокарт общей стоимостью 2.2 миллиона юаней, что в переводе на рубли составляет почти 25 миллионов. Руководство компании обратилось ко всем заинтересованным сторонам с просьбой предоставить любую полезную информацию о преступниках, пообещав награду в 100 тысяч юаней (1 миллион рублей). 

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Как вы понимаете, 200 видеокарт не доехали до своих покупателей. Это капля в море, ведь любителей экстремальных скоростей много. Будем надеяться, что это были майнеры, которые теперь не могут добывать цифровую валюту с увеличенной скоростью. 

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