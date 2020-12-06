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Процессоры Intel Rocket Lake-S могут получить невысокие тактовые частоты – до 5 ГГц Core i9-11900K

Первые утечки не впечатляют, ведь пока Core i9-11900K должен заработать на 5 ГГц против 5.3 ГГц на Core i9-10900K
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Несколько дней назад наши читатели могли видеть тесты, в которых флагманский процессор Intel следующего поколения поборолся силами с 8-ядерным Ryzen 7 5800X в популярном бенчмарке Geekbench 5. На тот момент в одноядерных задачах силы оказались равны. Результат не финальный, поскольку это был один из ранних инженерных образцов, а значит его производительность может увеличиться ближе к продажам. 

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Очередным подтверждением скорого выхода серии Rocket Lake-S стал скриншот, который попал в сеть по ошибке. Изображение было получено с сайта MSI, где демонстрировалась новая материнская плата MEG Z490 GOLDLIKE. Это представитель элитной серии, а, как можно заметить на картинке ниже, он работал на неназванном процессоре Rocket Lake-S. Скорее всего это был 8-ядерный Core i9-11900K, но мог быть и другой камень. 

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Процессор работал на тактовой частоте до 4.3 ГГц, но по множителю удалось выяснить, что максимальная частота составит 5 ГГц. Сообщается о поддержке инструкций AVX512F и SHA, которых в текущей серии нет. Демонстрация была проведена для подтверждения работоспособности функции Re-Size BAR и совместимости с видеокартой AMD Radeon RX 6800.

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Судя по всему, следующее поколение получит менее высокие тактовые частоты, чем существующий Core i9-10900K. Ни о каких 5.3 ГГц пока речь не идёт. Но это мог быть не флагманский камень. 

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