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В сети всё чаще звучат заявления, что следующее поколение процессоров Intel будет проходным. Якобы, все инновации нас ждут в поколении Alder Lake, которое принесёт полноценный 10-нм техпроцесс, называемый инженерами компании SuperFin. Также обещают огромный прирост IPC, а сами процессоры будут работать в абсолютно новой архитектурной парадигме – big.LITTLE, которую ещё ни один из производителей настольных чипов не использовал.

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Между тем сегодня в сети появились результаты тестирование 8-ядерного процессора Intel семейства Rocket Lake в Geekbench 5. Предположительно, это модель Core i9-11900K, имеющая 8 ядер. Результаты теста лучше посмотреть в удобной табличке, где их можно сравнить с 8-ядерным Ryzen 7 5800X и 10-ядерным Core i9-10900K.

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Как видите, новинка демонстрирует огромный прорыв в приросте одноядерной производительности. Прямое сравнение с 8-ядерным Core i7-10700K даёт нам рост на 21% в одноядерных и на 9% в многоядерных задачах. Что любопытно, новинка с большим отрывом обходит и 10-ядерный камешек Core i9-10900K, показав на 17% больше производительностью на одно ядро. Поскольку у последнего больше ядер, в многоядерных тестах победа осталась за 10-ядерником.

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Что до сравнения с Ryzen 7 5800X, то между ними наблюдается паритет с небольшим преимуществом в пользу красных. Отметим, что Core i9-11900K работал на штатной тактовой частоте 3.4 ГГц. Буст позволил разогнать все ядра до 5 ГГц. Отмечается, что 11-е поколение будет очень горячим, а значит при прочих равных с процессорами AMD текущего поколения, они всё равно будут уступать по энергоэффективности.