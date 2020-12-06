Выясняем, нужно ли менять Ryzen 5 3600@4.3ГГц ОС на Ryzen 5 5600X – по мнению SH
Давайте представим себе такую ситуацию: вы ещё год назад купили 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600. При этом у вас стоит вполне неплохая материнская плата и более мощная система охлаждения. Зачем всё это вам на подобном камне, в данном случае неважно. Мало ли, вдруг вы раздумывали об апгрейде. Итак, при помощи различных ухищрений вам удалось разогнать его до 4.3 ГГц. Ситуация нечастая, но есть пользователи, у которых такой камушек работает и на более высоких тактовых частотах.
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В этой ситуации перед такими пользователями встаёт вопрос, насколько реально быстрее будет работать камень – Ryzen 5 5600X. Ответить на такой вопрос решили ютуберы TheSpyHood. Для чистоты эксперимента они не поднимали тактовые частоты новинки выше 4.5 ГГц, поскольку в обычных условиях он редко достигает 4.6 ГГц на недорогих материнских платах. Тестирование проходило в разрешении 1080р.
Выводы довольно противоречивы. Ясно, что прирост есть, вот только те, кто имеет разогнанный камень, его могут и не увидеть. А вот наивные пользователи, которые верят в чудодейственную силу нового процессора, могут сильно разочароваться. Дело в том, что он отлично чувствует себя на дорогих материнских платах. Присмотритесь, ведь все профильные тесты в интернете проведены именно на дорогих X570. В реальных же условиях, при недорогой видеокарте GeForce GTX 1060 столь высокооценённый камушек окажется куда слабее.
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