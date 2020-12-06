Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выясняем, нужно ли менять Ryzen 5 3600@4.3ГГц ОС на Ryzen 5 5600X – по мнению SH

Стоит ли вам прямо сейчас менять ваш старый Ryzen 5 3600 на новый Ryzen 5 5600X? Давайте выясним
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Давайте представим себе такую ситуацию: вы ещё год назад купили 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600. При этом у вас стоит вполне неплохая материнская плата и более мощная система охлаждения. Зачем всё это вам на подобном камне, в данном случае неважно. Мало ли, вдруг вы раздумывали об апгрейде. Итак, при помощи различных ухищрений вам удалось разогнать его до 4.3 ГГц. Ситуация нечастая, но есть пользователи, у которых такой камушек работает и на более высоких тактовых частотах. 

реклама

В этой ситуации перед такими пользователями встаёт вопрос, насколько реально быстрее будет работать камень – Ryzen 5 5600X. Ответить на такой вопрос решили ютуберы TheSpyHood. Для чистоты эксперимента они не поднимали тактовые частоты новинки выше 4.5 ГГц, поскольку в обычных условиях он редко достигает 4.6 ГГц на недорогих материнских платах. Тестирование проходило в разрешении 1080р. 

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
3060 Ti - уже в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Выводы довольно противоречивы. Ясно, что прирост есть, вот только те, кто имеет разогнанный камень, его могут и не увидеть. А вот наивные пользователи, которые верят в чудодейственную силу нового процессора, могут сильно разочароваться. Дело в том, что он отлично чувствует себя на дорогих материнских платах. Присмотритесь, ведь все профильные тесты в интернете проведены именно на дорогих X570. В реальных же условиях, при недорогой видеокарте GeForce GTX 1060 столь высокооценённый камушек окажется куда слабее. 

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
8
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
35
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
34
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
7
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
20

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 76
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел в России на 4 000 рублей – 64 Мп камера, NFC и игровой процессор
4
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
123
14 смартфонов Huawei и Honor получили глобальную прошивку EMUI 11
2
Графический драйвер AMD использует одно ядро ​​ЦП при использование карт Nvidia
50
Релизная версия Cyberpunk 2077 нестабильна – вылеты, проблемы с изображением и исчезающие машины
44
Apple полгода выпускали iPhone 11 с браком экрана
11
Выбираем лучшую игровую видеокарту за 40 000 р – GeForce RTX 2070 Super vs RTX 3060 Ti от Benchmark
11
Отличная игра, но требуются патчи: первые игроки уже делятся впечатлениями о Cyberpunk 2077
13
24 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
+
Разработчики рассказали об обновлении 1.2 в Genshin Impact
4
Cyberpunk 2077 — разработчики объявили время и дату предзагрузки
12
Старые процессоры Intel готовы к поддержке Resizable BAR, у AMD с этим могут возникнуть проблемы
36
Процессоры Intel начиная с 2014 г получат поддержку бесплатного буста SAM – Ryzen 3000-2019г – нет
16
8-ядерный Core i9-11900K уступил всего 10% 16-ядерному Ryzen 9 5950X в тесте AOS
19
Samsung Galaxy S21 5G на Snapdragon 888 показал слабые результаты в бенчмарках
4
Ищем аналог графического чипа PlayStation 5 на примере Assassin's Creed Valhalla - Digital Foundry
62
Radeon RX 6700 XT уступит в противостоянии с GeForce RTX 3060 Ti — данные Moore's Law Is Dead
40
CD Projekt раздаёт The Witcher: Enhanced Edition абсолютно бесплатно – инструкция и ссылки
5
Энтузиаст реализовал трассировку лучей в The Witcher 3 – новый визуальный стиль и необычные эффекты
8
Android-приложения с миллионами скачиваний содержат серьёзную уязвимость
2

Популярные статьи

5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
48
Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть
46
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
28
5 лучших смартфонов 2020 года до 15 000 рублей
15
3 причины, почему играть на геймпаде гораздо круче, чем на клавиатуре и мыши
49
Qualcomm Snapdragon 888 – обзор главных особенностей нового флагмана компании
7
5 интересных смартфонов, выпущенных в ноябре 2020 года
5
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
1
История оверклокинга - соревнования 2010 года
1
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
8

Сейчас обсуждают

yurius
13:28
Да хватит уже вылизывать 14++++++++++. Навылизывали на столько, что 10-ти ядерные "топчеги" жрут по 300+Вт. А у AMD на 16 ядер в два раза меньше. Может хватит уже гордится своим супер пупер процессом,...
В середине следующего квартала Intel начнёт массовый выпуск 10-нм процессоров Ice Lake-SP
wwr222
13:28
"Выразительный внешний вид"-да...не туда мир катится...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
MaratSPb329
13:26
Автор изврат. Что тебе мешает купить беспроводную клава-мышь и так же лежа играть на диване???
3 причины, почему играть на геймпаде гораздо круче, чем на клавиатуре и мыши
yurius
13:25
И? С обычной двухголовой системой amd придется соперничать системе от интел на 4 головы. Ради интереса посмотрите разницу в цене на них
В середине следующего квартала Intel начнёт массовый выпуск 10-нм процессоров Ice Lake-SP
Axary
13:24
"64 ядра у эпиков это 4 чипа" Мда... 8*4=32
В середине следующего квартала Intel начнёт массовый выпуск 10-нм процессоров Ice Lake-SP
Keltis
13:24
Там по скрину видно, что должна быть слабее чем 2080ти \ 3070, но быстрее 2070, то бишь где-то уровень 2080 \ 3060 (не Ti). Сейчас такой карты нет. А 6700 где за 35 продается?
Ищем аналог графического чипа PlayStation 5 на примере Assassin's Creed Valhalla - Digital Foundry
Me4tatelI&gt;
13:22
весь мир клепается на tsmc ничего хорошего в этом нет конечно есть другие, но у них нет передовых тех. процессов а для "мобилок", которые в основном загружают tsmc - нужны передовые
Через пару лет AMD может стать крупнейшим клиентом TSMC
Alex TOPMAN
13:21
Цитата: "багов и недоработок в ней предостаточно". Ещё раз: что там было про "счастливчиков"?...
Счастливчики уже успели поиграть в Cyberpunk 2077
Me4tatelI&gt;
13:20
64 ядра у эпиков это 4 чипа а тут один гигантский эпики вроде больше чем 2 сокета не бывает мат плат а тут и до 8ми вроде есть, правда это дорого очень выйдет
В середине следующего квартала Intel начнёт массовый выпуск 10-нм процессоров Ice Lake-SP
daimos
13:16
Палит, покупателю нужно помочь выбрать, убедить, в чем именно выгода взять ваш продукт, а не просто сказать, что есть такая карта на рынке, глядите, как блестит
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем