Энтузиаст реализовал трассировку лучей в The Witcher 3 – новый визуальный стиль и необычные эффекты
Раз в пять лет выходят игры, которые можно без преувеличения назвать легендарными. Пожалуй, последней из них стала The Witcher 3 Wild Hunt. Следующим подобным проектом может оказаться Cyberpunk 2077, но пока уверенности в эпичности игры нет. Не добавляют оптимизма проблемы, которые мы сегодня описывали в новом материале. Именно поэтому давайте вернёмся к нашему любимому Ведьмаку, на который вышла очередная крутая модификация.
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На этот раз у нас снова трассировка лучей, реализованная силами шейдеров Reshade. Что приятно, вам не придётся платить деньги разработчикам проекта, ведь энтузиаст уже предлагает готовый файл с настройками. Новая модификация понравится тем, кто любит яркие игры. Вспышки, молнии, разноцветная радуга и многие другие эффекты выглядят необычно именно в бою. Новый опыт гарантирован, поскольку отражения и игра света отлично вплетаются в меч Геральта.
Не стоит думать, что трассировка лучей ограничена только ярким мечом. Ничего подобного. В игре отличные закаты, блики солнца сквозь облака и прыгающие огоньки от костра. Стоит отметить, что мы уже протестировали данный мод. Проблем с реализацией не обнаружили. Также добавим, что представленный ролик демонстрирует лишь небольшую толику визуального стиля. Скачать файлы можно здесь. Там же есть полная инструкция от автора.
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