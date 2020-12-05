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10 декабря в продажу поступит самая ожидаемая игра 2020 года. Да, речь именно о Cyberpunk 2077, которая должна была попасть на прилавки ещё весной. Не сложилось. Что же, лучше поздно, чем никогда, ведь многие её купили ещё год назад. Совсем недавно появились нехорошие слухи, согласно которым поиграть в своё удовольствие будет крайне сложно.

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Некоторые товарищи уже получили копию игры, за неделю до релиза. Это редакторы крупных игровых изданий, которые должны как следует её изучить, чтобы в день выхода сделать полноценный обзор. Один из них поделился своими впечатлениями на Reddit. Игра была запущена на консоли Xbox Series X, где продемонстрировала стабильные 60 кадров в секунду. Пожалуй, это единственная хорошая новость.

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Сообщается, что игра жутко нестабильна. Наблюдаются артефакты изображения, персонажи и транспорт появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Текстуры постоянно дают сбой, а вместо уникальных NPC появляются клоны. Но хуже всего постоянные вылеты. Играть в Cyberpunk 2077 просто нереально. Что любопытно, недавно вышел гигантский патч нулевого дня на 43 Гб, который должен повысить стабильность игры. Неясно, играл ли блогер на предыдущей версии, или уже с патчем. Будем надеяться, что большую часть проблем удастся решить.