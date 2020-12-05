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Не так давно в продажу поступила новая видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. На этот раз NVIDIA действительно смогла удивить фанатов, ведь данная модель превосходит RTX 2080 Super, которая до сих пор лежит в магазинах по ценам свыше 800 долларов. Стоит признаться, что дефицит поднял цены и на RTX 3060 Ti, но через несколько месяцев ситуация придёт в норму, и все желающие смогут получить неплохую модель, стоимость которой стартует с 400 долларов.

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С кем должна соревноваться новая видеокарта? Кого AMD может прямо сейчас противопоставить новинке? Ответ прост: Radeon RX 5700 XT, которая точно также имеет рекомендованную стоимость 400 долларов. В нашем случае неважно, что её сложно найти в магазине, ведь в текущей ситуации нам нужно разобраться, есть ли в красном лагере хотя бы одна достойная видеокарта в этой ценовой категории. Тестирование провели известные Ютуберы с канала Benchmark. Давайте изучим диаграмму и перейдём к выводам.

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Если обратить внимание на графу «Среднее», то разница между GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT составляет немыслимые 25%. Неясно, на что надеется AMD в данной ситуации, ведь альтернативы пока нет, а значит RX 5700 XT просто обречена. Руководство компании никогда не жаловало это поколение. Низкие продажи и минимальный интерес со стороны геймеров отлично это подтверждает. Но в данном случае AMD не оставила покупателям вообще никакого выбора, ведь мало кто станет брать RX 5700 XT сейчас.

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Заметно медленнее, не имеет трассировки лучей, неадекватная цена из-за майнеров, не получит поддержки Smart Access Memory – и это явно далеко не все минусы. Судя по всему, с выходом GeForce RTX 3060 Ti, карточка от AMD начнёт медленно покидать рынок, ведь кроме шахтёров она никому не нужна, а скидывать на неё цену AMD не станет.



