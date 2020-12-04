8-ядерный Core i9-11900K уступил всего 10% 16-ядерному Ryzen 9 5950X в тесте AOS
Вчера мы видели тестирование, в котором ещё не вышедший 8-ядерник Core i9-11900K показал весьма внушительный результат, догнав Ryzen 7 5800X. Что любопытно, этот камень продемонстрировал огромное преимущество над текущим флагманом Intel Core i9-10900K, оторвавшись от него на 17% в одноядерном тесте в Geekbench 5.
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Сегодня этот же камень появился в Ashes of The Singularity (AOS). Известно, что разрешение дисплея было установлено на отметку 1080р с качеством графики Crazy. Это позволило данному экземпляру получить почти 65 fps, что считается весьма внушительным показателем. Для сравнения предлагается изучить количество баллов, которые в таких же условиях набирает сверхмощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Ниже можно увидеть, что это 72 кадра в секунду, что всего на 10% быстрее.
Здесь нужно учитывать, что перед нами 8 ядер против 16-ти. Кроме того, Core i9-11900K может быть представлен не финальным вариантом, а значит ближе к релизу показатели могут увеличиться. Данный экземпляр имел штатную тактовую частоту 3.5 ГГц. Ранее было зафиксировано, что такой камень может получить гораздо больше 5 ГГц, но официальных данных на этот счёт пока нет.
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Напоминаем, в 11-м поколении Intel ожидается большой прирост IPC, что должно привести к увеличению производительности в одноядерных задачах.
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