Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале 2021 года в продажу поступит 11-е поколение процессоров Intel Rocket Lake. Ранее сообщалось, что инженеры сосредоточат усилия на одноядерной производительности, что позволит наверстать разрыв, образовавшийся после выхода процессоров Ryzen 5000-й серии. Высказываются различные мнения, но точных сведений пока нет. Мало того, в сети нет даже утечек предрелизных экземпляров, что оставляет большой задел для спекуляций на тему теоретической скорости новинок.

реклама

Пока фанаты Intel замерли в ожидании, появилась крайне неожиданная информация. В рамках технологической конференции Credit Suisse, сроками выхода новых 12-го поколения процессоров поделился генеральный директор Intel – Си Руибо. По его словам, продажи первых настольных 10-нм камней на архитектуре Alder Lake стартуют в 2021 году.

анонсы и реклама RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

реклама

Известно, что это будет далеко не первая версия 10-нм техпроцесса (на самом деле уже третья – 10-нм+++), поскольку внутри компании её называют не иначе как SuperFin. Представители Intel уже заявили, что технология станет самым большим прорывом в истории компании после архитектуры Core в 2006 году. Ожидается большой рост IPC как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Однако главный упор будет сделан именно на одно ядро, поскольку этот показатель остаётся решающим в играх.

реклама

О реальной производительности ничего не известно. Из ранних заявлений мы знаем о том, что архитектура будет построена на технологии big.LITTLE, предполагающей наличие нескольких больших ядер + несколько крошечных, активация которых происходит в приложениях, не требующих высокой производительности.



