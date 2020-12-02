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Согласно некоторым слухам, NVIDIA отгрузила шахтёрам целую гору новеньких видеокарт семейства Ampere на 175 млн долларов. Так это или нет, мы с вами точно узнать не можем, ведь руководство компании никогда на столь компрометирующие вопросы не отвечает. Поэтому мы обратимся к нескольким экспертам, высказавшим своё мнение насчёт будущего криптовалют и доступности видеокарт.

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Несколько дней назад Биткоин достиг исторического максимума. Многие наши читатели помнят 2017-2018-е годы, когда купить видеокарту было просто невозможно. На самом деле в продаже было несколько вариантов: GeForce GTX 1050 и 1050 Ti. Криптовалютная лихорадка была настолько сильной, что из продажи исчезли даже GTX 1060/3. Самый главный вопрос состоит в том: повторится ли такое снова?

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30 ноября состоялась виртуальная конференция Credit Suisse, в рамках которой финансовый директор NVIDIA, Коллетт Кресс пояснила, что дефицит не связан с майнерами, поскольку просто слишком много людей хотят новую видеокарту. Подобные заявления эксперты ставят под сомнение, ведь до массового пользователя видеокарты не доехали. Вы знаете много людей, купивших одну из новых моделей?

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На этом фоне основатель Crypto Mentors уверен, что у осени или концу 2021 года Биткоин достигнет отметки в 300 000 долларов. Известно, что для добычи первой криптовалюты не используются видеокарты. Вот только рост Биткоина привёл к взлёту курса и других цифровых денег, для получения которых нужны видеокарты. Судя по всему, нам нужно просто подождать два месяца. Ведь именно столько дало руководство NVIDIA и AMD на возобновление поставок. Есть мнение, что с ростом курса Биткоина производителям будет всё сложнее отказаться от перспективы заработать на майнерах. Что любопытно, этому пытаются помешать инвесторы, потерявшие миллионы долларов на падении акций NVIDIA.

P.S. Всем, у кого есть неплохая видеокарта остаётся только запасаться попкорном, ведь впереди много интересного.