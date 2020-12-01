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Геймеры не спешат переходить на 10-12-ядерные процессоры, а 45% за 4-ядерниками – статистика Steam

Какие процессоры сейчас пользуются популярностью у геймеров? Неужели все переходят на 10 ядер? Давайте узнаем
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В последние несколько лет производители процессоров откровенно балуют нас многоядерными решениями. Если подумать, то AMD никогда и не прекращала это делать, выпуская настольные пользовательские 8-ядерный камни ещё тогда, когда Intel считала, что 4 ядра достаточно для всех и каждого. 

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Прямо сейчас мы имеем целую россыпь быстрых процессоров, в выход которых ещё три года назад было сложно поверить. Это и 10-ядерный Core i9-10900К, и 16-ядерный Ryzen 9 5950 ХТ, не говоря уже про то, что линейка Core i5 теперь стартует с 6 ядер, а настольные 16-ядерники от красной команды появились ещё в 2019 году. 

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Если обратиться в статистику Steam, то становится очевидно, что обычные геймеры не спешат покупать столь мощное железо. Давайте кратко пройдёмся по динамике процессоров. Как видите, почти половину рынка занимают 4-ядерный камни. Они прочно удерживают планку несколько лет и не собираются сдавать позиции. Обратите внимание, с января по ноябрь процентная доля активных 4-ядерников снизилась всего на 2%. 

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На третьем месте с показателем 26.42% 6-ядерники, а на третьем, что удивительно, старые добрые 2-ядерные модели, количество которых равняется 16.39%. На этом фоне совсем уж малую долю занимают 8-ядерные камни. Кстати, если обратиться к показателю динамики за месяц, который отмечен зелёным цветом, то охотнее всего покупают все-таки 8-ядерные процессоры. Тем не менее при таком росте мы ещё долго будет свидетелями правления на рынке 4-ядерников. 

Вполне возможно, что именно поэтому владельцы современных многоядерных систем не чувствуют того прироста производительности, который хотелось бы. Разработчики игр ориентируются на массового покупателя, а значит делать игры, заточенные под 10 ядер, нецелесообразно и грозит низкими продажами.

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Обратите внимание на рост числа 12-ядерных и выше процессоров. Их просто нет, а значит число геймеров, которые покупают подобные камни мизерно, ведь даже 2-ядерные камни вызывают больший интерес. Что не удивительно, ведь они гораздо дешевле. 

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