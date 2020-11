Многие игроки жалуются, что в Red Dead Online абсолютно нечем заняться. На самом деле это не так, просто есть геймеры, которые проводят в игре всё свободное время, что позволило им досконально изучить даже самые тёмные закоулки виртуального мира. Как оказалось, в игре есть секретная локация, попасть в которую не удавалось долгое время.

Ситуация крайне любопытная. Дело в том, что геймеры давно мечтали попасть в Мексику, которая якобы находится за пределами карты. Что же, порой мечты сбываются. Хотя, на этот раз всё выглядит довольно странно. Давайте об этом подробнее. Нужно дойти до ранчо Макфарлейнов, а затем подняться к подвесному мосту. Там нужно встать на самый край деревянной доски и пулять в мост ножи. Если вам повезёт, то произойдёт баг, отправивший вашего персонажа в полёт.

Некоторые игроки пишут, что метали ножи часами, но ничего не происходит, другие уже начали выкладывать видео с удачными попытками. Если вам повезёт, ваш герой приземлиться недалеко от пустого форта, по которому можно просто побродить. Вполне возможно, что это пасхалка или задел для будущих обновлений. А может быть это части нереализованных идей. Никто точно не знает.

Well Red Dead Online's bridge glitch sure is still working lmao pic.twitter.com/ALaoo3DQCQ