В Red Dead Redemption 2 Online обнаружена секретная локация – инструкция и прямой телепорт в Мексику
Многие игроки жалуются, что в Red Dead Online абсолютно нечем заняться. На самом деле это не так, просто есть геймеры, которые проводят в игре всё свободное время, что позволило им досконально изучить даже самые тёмные закоулки виртуального мира. Как оказалось, в игре есть секретная локация, попасть в которую не удавалось долгое время.
реклама
Ситуация крайне любопытная. Дело в том, что геймеры давно мечтали попасть в Мексику, которая якобы находится за пределами карты. Что же, порой мечты сбываются. Хотя, на этот раз всё выглядит довольно странно. Давайте об этом подробнее. Нужно дойти до ранчо Макфарлейнов, а затем подняться к подвесному мосту. Там нужно встать на самый край деревянной доски и пулять в мост ножи. Если вам повезёт, то произойдёт баг, отправивший вашего персонажа в полёт.
реклама
Некоторые игроки пишут, что метали ножи часами, но ничего не происходит, другие уже начали выкладывать видео с удачными попытками. Если вам повезёт, ваш герой приземлиться недалеко от пустого форта, по которому можно просто побродить. Вполне возможно, что это пасхалка или задел для будущих обновлений. А может быть это части нереализованных идей. Никто точно не знает.
реклама
Well Red Dead Online's bridge glitch sure is still working lmao pic.twitter.com/ALaoo3DQCQ— Emma Kent (@GoneEFK) November 27, 2020
реклама
Rockstar Games традиционно молчит. Если вы хотите посмотреть на то, как игроки перемещаются в секретную локацию, переходите по ссылке на Reddit.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила