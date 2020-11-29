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Не успели мы отрапортовать о возможности скачать стабильную прошивку MIUI 12 для 67 актуальных смартфонов Xiaomi, как на китайских форумах появились сведения о предстоящем выпуске ещё не анонсированной MIUI 13, а также входящих в список рассылки моделей и сроках обновления. Инсайдеры уверяют, что данный перечень далеко не финальный, ведь в него не попал целый ряд телефонов. Например, POCO F1 и Redmi Note 8 Pro, которые должны получить обновление согласно некоторым ранним утечкам.

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Полный список представлен ниже. По нашим подсчётам, там 50 смартфонов, плюс некоторые модели имеют клоны, которые вышли в других регионах для увеличения рыночной доли. Сделано это по причине того, что в некоторых странах пользователи охотнее покупают серию Redmi Note, а в других Poco, как это было с популярными девайсами: Redmi K20/ Mi 9Т.

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Инсайдеры сообщают, что в следующей версии MIUI 13 будет множество мелких и крупных изменений. Например, улучшенная запись изображений и видео с экрана смартфона; энергоэффективная тема с новыми иконками; удобное редактирование изображений; новые жесты; продвинутая анимация; множество новых функций в меню Always-On Display и многие другие.

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Относительно сроков сообщается, что стабильная версия появится уже во втором квартале 2021 года. Ясно, что это будут флагманы 2020 года, но точного списка пока нет. Предположительно, первые бета-версии выйдут уже в 1 квартале. Первыми счастливчиками, которые получат к ней доступ, окажутся жители Индии.