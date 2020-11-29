Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 в 2021 году – названия и сроки

Хотите узнать, обновится ли ваш смартфон Xiaomi до новой версии прошивки MIUI 13? Все подробности внутри
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Не успели мы отрапортовать о возможности скачать стабильную прошивку MIUI 12 для 67 актуальных смартфонов Xiaomi, как на китайских форумах появились сведения о предстоящем выпуске ещё не анонсированной MIUI 13, а также входящих в список рассылки моделей и сроках обновления. Инсайдеры уверяют, что данный перечень далеко не финальный, ведь в него не попал целый ряд телефонов. Например, POCO F1 и Redmi Note 8 Pro, которые должны получить обновление согласно некоторым ранним утечкам.

реклама

Полный список представлен ниже. По нашим подсчётам, там 50 смартфонов, плюс некоторые модели имеют клоны, которые вышли в других регионах для увеличения рыночной доли. Сделано это по причине того, что в некоторых странах пользователи охотнее покупают серию Redmi Note, а в других Poco, как это было с популярными девайсами: Redmi K20/ Mi 9Т.

анонсы и реклама
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Инсайдеры сообщают, что в следующей версии MIUI 13 будет множество мелких и крупных изменений. Например, улучшенная запись изображений и видео с экрана смартфона; энергоэффективная тема с новыми иконками; удобное редактирование изображений; новые жесты; продвинутая анимация; множество новых функций в меню Always-On Display и многие другие.

реклама

реклама

Относительно сроков сообщается, что стабильная версия появится уже во втором квартале 2021 года. Ясно, что это будут флагманы 2020 года, но точного списка пока нет. Предположительно, первые бета-версии выйдут уже в 1 квартале. Первыми счастливчиками, которые получат к ней доступ, окажутся жители Индии. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
44
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
11
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
8
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
39
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
15
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
12
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
8

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Розничная цена GeForce RTX 3060 Ti оказалась гораздо ниже предполагаемой – небольшая переплата в 63€
48
В продажу поступят бюджетные модели GeForce RTX 3070 и игровые RTX 3060 Ti – подробности и цены
11
Китайский продавец нарушил эмбарго NVIDIA – распаковка трёх видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti
66
Включаем трассировку лучей на видеокартах AMD Radeon – инструкция и ссылка на закачку ReShade
22
Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка
44
Британский Amazon подтвердил дату анонса GeForce RTX 3060 Ti и испугал ценами
43
Microsoft готовит масштабные изменения в системе обновлений Windows 10 – новые функции и правила
11
Эксперты назвали причины дефицита видеокарт и процессоров Radeon/Ryzen – во всём виновата Apple
17
Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
23
AMD пообещала решить проблему дефицита видеокарт Radeon RX 6800 и высоких цен – сроки и подробности
50
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
76
Битва процессоров – 10 ядер и 5.3 ГГц Core i9-10900K vs недорогой 6 ядерный Ryzen 5 5600Х в тесте SH
29
Samsung скинула 50 000 долларов на свой самый дорогой 98-дюймовый 8К QLED телевизор – Wccftech
5
CD Projekt Red показала дизайн уникальной видеокарты GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition
6
Стоимость оперативной памяти и блоков питания существенно увеличится в 2021 году
43
AMD по своему решила проблему с RX 6800 – архитектуру RDNA 2 теперь можно примерять на себя
16
Камера iPhone 12 заняла 13 место в рейтинге DxOMark
6
PlayStation 5 под наблюдением – бот отслеживает доступность приставки в магазинах по всему миру
8
AMD призывает партнёров делать упор на игровом применении видеокарт серии Radeon RX 6000
31
ASUS добавляет поддержку Resizable BAR для плат на базе чипсета Z490 — AMD SAM теперь не эксклюзив
22

Популярные статьи

Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
111
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM
79
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
101
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
37
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
44
5 самых необычных смартфонов 2020 года – несколько дисплеев, растягивающийся экран и скрытые камеры
10
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
11

Сейчас обсуждают

Олег Анетько
23:00
Насколько ясно из текущих разгонов 6800XT частоты ядра мало что дают для NAVI21.
AMD Radeon RX 6900 XT отличается впечатляющим разгонным потенциалом — данные инсайдера
Ромуальд VII
22:59
Ну, а разве этого никто не ждал? Будут ли ультры, или не будет их - ни один производитель не говорил - но когда речь идёт аж о 4К, то ожидаешь явно не минимальных настроек графики. Стоит отметить, что...
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
Phobos
22:57
Вместо карт носите футболки!
AMD по своему решила проблему с RX 6800 – архитектуру RDNA 2 теперь можно примерять на себя
Phobos
22:56
Обосрались AMD с релизом знатно, а сколько было трепа про не-бумажный анонс. 3080 по сравнению с этими были в изобилии, кто по-шустрее урвал
AMD Radeon RX 6900 XT отличается впечатляющим разгонным потенциалом — данные инсайдера
Фиропонт Кремлебильярдов
22:55
Ебасос у тебя чуть менее приятнее, чем кот с помойки, думаю ты это знаешь
55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
hardware
22:51
Мудофил VII снова высрал гавно.
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
ZugDuk
22:48
freebsd
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
Сергей Vorvort
22:43
На мой взгляд лох это тот, кто купил 2080 Ti и вместо того чтобы наслаждаться 4К гоняет в 2.5К! Ну ты понял на кого намек... )
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
Дмитрий Шиловский
22:40
Вот тебе формула расчёта терафлопс одинарной точности и не морочь людям голову частота ядра умножить на количество ядер умножить на два и разделить на миллион и сотри все свои коменты с дезинформацией...
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
Дмитрий Шиловский
22:34
ты на людей зря гонишь ты в корне не прав вот тебе формула расчета терафлопс с одинарной точностью 1825мегагерц умножить на количество ядер 3328 умножить на 2 и разделить на 1000000 равно 12,1472 тер...
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем