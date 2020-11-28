Финальный список из 67 смартфонов Xiaomi, получивших стабильную MIUI 12 – ссылки и инструкция
Как вы думаете, сколько в настоящий момент существует актуальных смартфонов Xiaomi. Ответить на этот вопрос просто, если вы внимательно читали название нашего материала, но это не значит, что здесь всё очень просто. Дело в том, что китайская компания немного иначе понимает понятие актуальности. Всё дело в том, что кроме операционной системы Android, которая выходит раз в год, есть ещё собственная оболочка MIUI 12, имеющую собственную периодизацию.
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В некоторые года может выйти две версии MIUI, а иногда только одна. Недавно стало известно, что все работы над последней китайской прошивкой почти окончены. По большому счёту все актуальные аппараты получили как минимум стабильную бета-версию, а большинство уже давно имеют финалку. Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать MIUI 12 на 67 аппаратов.
Текущая версия прошивок появилась на официальном форуме Xiaomi на Хda-developers. Каждый из смартфонов имеет несколько ссылка на закачку. Ориентируетесь на те, что больше вам подходят. Например, купленный на китайских площадках смартфон, лучше обновлять глобальной версией. Привезённый из Европы или официальный Российский – европейской. Русская версия подходит далеко не всем аппаратам. Внимательно читайте инструкцию, она есть к каждому телефону. Разработчики рекомендуют прошивать только тем, кто уже имел подобный опыт в прошлом. Ссылка на закачку.
|
Mi Mix 3 5G
|
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Mi 8
|
Redmi K30 5G
|
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Redmi 9C
|
Mi 8 Pro
|
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Redmi K30i 5G
|
POCO C3
|
Redmi Note 9 Pro Max
|
Mi 8 Lite
|
Redmi 9C NFC
|
Mi 10T Lite
|
Mi 9 Lite
|
Mi 10T
|
Redmi Note 8
|
Mi CC9
|
Redmi K30S
|
POCO M2 Pro
|
Mi Mix 2S
|
Redmi 10X
|
Mi 9 SE
|
Redmi K20 Pro
|
Redmi Note 8 Pro
|
Mi Note 3
|
Mi 9T Pro
|
POCO F1
|
Redmi Note 9 Pro
|
Redmi 6 Pro
|
Redmi 10X Pro
|
Redmi 9
|
Mi 8 SE
|
Mi 10 Ultra
|
Mi CC9e
|
POCO X3
|
Redmi 9 India
|
Redmi Note 7
|
Mi Note 10 Lite
|
Mi 9
|
Redmi Note 7S
|
Mi Note 10
|
Redmi K30 Ultra
|
Redmi K30 Pro
|
Mi CC9 Pro
|
Mi Mix 2
|
POCO F2 Pro
|
Mi 10
|
Mi 10 Pro
|
Redmi Note 9
|
Mi 8 Explorer Edition
|
Mi 9 Pro 5G
|
Redmi 10X 4G
|
Mi 10 Youth Edition
|
Redmi Note 9S
|
Mi 10 Lite 5G
|
Mi Note 10 Lite Zoom
|
Redmi Note 9 Pro
|
Mi Max 3
|
Mi CC9 Meitu Edition
|
Redmi 9A
|
Mi Mix 3
|
Redmi Note 7 Pro
|
Redmi K20
|
Redmi K30 4G
|
Redmi Note 8T
|
Mi 9T
|
POCO X2
|
Redmi S2
|
Redmi Y2
|
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