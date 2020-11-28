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Как вы думаете, сколько в настоящий момент существует актуальных смартфонов Xiaomi. Ответить на этот вопрос просто, если вы внимательно читали название нашего материала, но это не значит, что здесь всё очень просто. Дело в том, что китайская компания немного иначе понимает понятие актуальности. Всё дело в том, что кроме операционной системы Android, которая выходит раз в год, есть ещё собственная оболочка MIUI 12, имеющую собственную периодизацию.

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В некоторые года может выйти две версии MIUI, а иногда только одна. Недавно стало известно, что все работы над последней китайской прошивкой почти окончены. По большому счёту все актуальные аппараты получили как минимум стабильную бета-версию, а большинство уже давно имеют финалку. Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать MIUI 12 на 67 аппаратов.

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Текущая версия прошивок появилась на официальном форуме Xiaomi на Хda-developers. Каждый из смартфонов имеет несколько ссылка на закачку. Ориентируетесь на те, что больше вам подходят. Например, купленный на китайских площадках смартфон, лучше обновлять глобальной версией. Привезённый из Европы или официальный Российский – европейской. Русская версия подходит далеко не всем аппаратам. Внимательно читайте инструкцию, она есть к каждому телефону. Разработчики рекомендуют прошивать только тем, кто уже имел подобный опыт в прошлом. Ссылка на закачку.

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