Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Финальный список из 67 смартфонов Xiaomi, получивших стабильную MIUI 12 – ссылки и инструкция

Ищите свой смартфон и качайте самую последнюю стабильную версию MIUI 12
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как вы думаете, сколько в настоящий момент существует актуальных смартфонов Xiaomi. Ответить на этот вопрос просто, если вы внимательно читали название нашего материала, но это не значит, что здесь всё очень просто. Дело в том, что китайская компания немного иначе понимает понятие актуальности. Всё дело в том, что кроме операционной системы Android, которая выходит раз в год, есть ещё собственная оболочка MIUI 12, имеющую собственную периодизацию.

реклама

В некоторые года может выйти две версии MIUI, а иногда только одна. Недавно стало известно, что все работы над последней китайской прошивкой почти окончены. По большому счёту все актуальные аппараты получили как минимум стабильную бета-версию, а большинство уже давно имеют финалку. Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать MIUI 12 на 67 аппаратов.

анонсы и реклама
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Текущая версия прошивок появилась на официальном форуме Xiaomi на Хda-developers. Каждый из смартфонов имеет несколько ссылка на закачку. Ориентируетесь на те, что больше вам подходят. Например, купленный на китайских площадках смартфон, лучше обновлять глобальной версией. Привезённый из Европы или официальный Российский – европейской. Русская версия подходит далеко не всем аппаратам. Внимательно читайте инструкцию, она есть к каждому телефону. Разработчики рекомендуют прошивать только тем, кто уже имел подобный опыт в прошлом. Ссылка на закачку.

Mi Mix 3 5G

реклама

Mi 8

Redmi K30 5G

реклама

Redmi 9C

Mi 8 Pro

реклама

Redmi K30i 5G

POCO C3

Redmi Note 9 Pro Max

Mi 8 Lite

Redmi 9C NFC

Mi 10T Lite

Mi 9 Lite

Mi 10T

Redmi Note 8

Mi CC9

Redmi K30S

POCO M2 Pro

Mi Mix 2S

Redmi 10X

Mi 9 SE

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8 Pro

Mi Note 3

Mi 9T Pro 

POCO F1

Redmi Note 9 Pro

Redmi 6 Pro

Redmi 10X Pro

Redmi 9

Mi 8 SE 

Mi 10 Ultra

Mi CC9e

POCO X3

Redmi 9 India

Redmi Note 7

Mi Note 10 Lite 

Mi 9

Redmi Note 7S

Mi Note 10

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Pro

Mi CC9 Pro

Mi Mix 2

POCO F2 Pro

Mi 10 

Mi 10 Pro

Redmi Note 9

Mi 8 Explorer Edition 

Mi 9 Pro 5G

Redmi 10X 4G

Mi 10 Youth Edition

Redmi Note 9S

Mi 10 Lite 5G

Mi Note 10 Lite Zoom

Redmi Note 9 Pro

Mi Max 3

Mi CC9 Meitu Edition

Redmi 9A

Mi Mix 3

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi K30 4G

Redmi Note 8T 

Mi 9T

POCO X2

Redmi S2

Redmi Y2

 

 
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
9
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
8
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
15
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
12
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 104
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

20 смартфонов Huawei и Honor получили новую прошивку EMUI 11
5
55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
14
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
79
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
43
Включаем трассировку лучей на видеокартах AMD Radeon – инструкция и ссылка на закачку ReShade
22
В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли
48
Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка
42
В продажу поступят бюджетные модели GeForce RTX 3070 и игровые RTX 3060 Ti – подробности и цены
8
Британский Amazon подтвердил дату анонса GeForce RTX 3060 Ti и испугал ценами
43
Розничная цена GeForce RTX 3060 Ti оказалась гораздо ниже предполагаемой – небольшая переплата в 63€
43
Эксперты назвали причины дефицита видеокарт и процессоров Radeon/Ryzen – во всём виновата Apple
16
Windows 10X будет предназначена для слабых компьютеров
13
Snapdragon 875 и Snapdragon 775G протестированы в Antutu
+
GeForce RTX 3080 20 ГБ и RTX 3060 Ti 6 ГБ от компании MSI прошли регистрацию в ЕЭК
57
Выяснены причины превосходства производительности PlayStation 5 над Xbox Series X
17
Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077 и всем доволен
16
CD Projekt Red показала дизайн уникальной видеокарты GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition
4
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
71
Основатель Huawei выразил надежду, что продажа бизнеса Honor избавит его от санкций США
1
Китайский продавец нарушил эмбарго NVIDIA – распаковка трёх видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti
38

Популярные статьи

Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
134
Диванная аналитика на тему очередной победы AMD над Intel на фоне разбитых надежд фанатов NVIDIA
56
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
82
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
8
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM
46
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Черная пятница в BOBKeys: Windows 10 Pro OEM за $13 с дополнительной скидкой 25%
5 самых необычных смартфонов 2020 года – несколько дисплеев, растягивающийся экран и скрытые камеры
10
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
9

Сейчас обсуждают

Axary
22:30
10900К даёт +20% производительности в играх относительно 10400F, при этом стоит на 200% дороже. Как вам такое предложение?
Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
Матрикс
22:29
Так двуличность лишь у синих. То орали: "АМД не для игор" (оставал на 3-5%), сейчас АМД нагнул на те же проценты и голубечики начали верещать про "паритет", так смешно наблюдать за этими клоунами, кот...
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
22:26
Хуизнес, малышка.
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
Матрикс
22:25
А чего прям только в играх должно подтверждаться? Тогда у меня для вас плохие новости. Интел всегда требовал неподтвержденную в играх стоимость своего дырявого барахла.
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
22:25
И не у просто госслужащих, а у чиновников, протирающих жопами тёплые места.
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
ego0550
22:24
Разгон - это сейчас профит для вендоров. Если какой-то лох желает получить больше 5% разгона - он заплатит в два раза больше за все компоненты.
ASUS добавляет поддержку Resizable BAR для плат на базе чипсета Z490 — AMD SAM теперь не эксклюзив
22:24
Ща, расскажи это идиоту. Может он и поверит. Больше половины населения проебалтики выживает на местную минималку.
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
Матрикс
22:23
Кажется кинули лишь чей то мозг, на асфальт.
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
Матрикс
22:22
Ну и где эти клоуны, что верещали про "АМД уроды придется менять материнку иначе ниче работать не будет"? Съели? Вот теперь взяли тихо за щеку и молчим. Меняем процессор, покупаем видеокарту и пользуе...
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
alexmaj467
22:21
Вы забыли добавить про мониторы VGA появился только в 87 году. Да и то сколько он дюймов. Соответственно тогда кроме смены 14 на 17 кинескопных VGA, прибавились ещё до VGA модели. И того за 15 лет с 8...
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем