Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
Каждый раз, когда мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с производительностью новых процессоров Ryzen 5000-й серии, появляются те, кто сомневается, что AMD способна совершить столь мощный рывок от поколения к поколению. На самом деле это действительно удивительно, но в одноядерных задачах прирост просто колоссальный. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с результатами тестирования двух процессоров: Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5800X.
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Стоит отметить, что последний не является прямым аналогом первого, однако на данный момент расстановка сил такова, что он пришёл на место Ryzen 7 3700X. Как будет дальше, неясно. Вполне возможно, что производитель выпустит модель Ryzen 7 5700X, что сделает её более доступной для миллионов покупателей. Тестирование проведено блогерами канала Benchmark. Результаты представлены в разрешении 1080р, что позволяет более точно выявить различия между процессорами.
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Игра
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Ryzen 7 3700X/fps
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Ryzen 7 5800X/fps
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Mafia Definitive Edition
|
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116
|
149
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Shadow of the Tomb Raider
|
135
|
176
|
Assassin's Creed Odyssey
|
112
|
126
|
Battlefield V
|
162
|
183
|
Red Dead Redemption 2
|
131
|
153
|
Metro Exodus
|
166
|
213
|
Need For Speed Heat
|
94
|
120
|
Hitman 2
|
157
|
212
|
Среднее
|
134
|
166
Как видите, разница между процессорами действительно велика. Ещё недавно Ryzen 7 3700X считался вполне неплохим выбором для игр, сегодня он может рекомендоваться лишь с натяжкой, поскольку разница в 25% на одной и той же видеокарте буквально ставит крест на его карьере. Отметим, что на менее производительной карте разрыв будет не такой большой, но это уже детали.
Брать сегодня Ryzen 7 3700X для построения высокопроизводительной машины не стоит. Процессор ещё не устарел, но подходит лишь в том случае, если игры для вас не главное. В любом другом случае более предпочтительно присмотреться к модели Ryzen 5 5600X. Она стоит дешевле Ryzen 7 5800X, но показывает очень неплохие показатели в современных играх.
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