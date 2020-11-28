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Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark

На что способен Ryzen 7 3700X в 2020 году? Стоит ли покупать такой процессор сегодня. Давайте выясним
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Каждый раз, когда мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с производительностью новых процессоров Ryzen 5000-й серии, появляются те, кто сомневается, что AMD способна совершить столь мощный рывок от поколения к поколению. На самом деле это действительно удивительно, но в одноядерных задачах прирост просто колоссальный. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с результатами тестирования двух процессоров: Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5800X.

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Стоит отметить, что последний не является прямым аналогом первого, однако на данный момент расстановка сил такова, что он пришёл на место Ryzen 7 3700X. Как будет дальше, неясно. Вполне возможно, что производитель выпустит модель Ryzen 7 5700X, что сделает её более доступной для миллионов покупателей. Тестирование проведено блогерами канала Benchmark. Результаты представлены в разрешении 1080р, что позволяет более точно выявить различия между процессорами. 

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Игра

Ryzen 7 3700X/fps

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Ryzen 7 5800X/fps

Mafia Definitive Edition

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116 

149

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Shadow of the Tomb Raider

135

176

Assassin's Creed Odyssey

112

126

Battlefield V

162

183

Red Dead Redemption 2

131

153

Metro Exodus

166

213

Need For Speed Heat

94

120

Hitman 2

157

212

Среднее 

134

166

 

Как видите, разница между процессорами действительно велика. Ещё недавно Ryzen 7 3700X считался вполне неплохим выбором для игр, сегодня он может рекомендоваться лишь с натяжкой, поскольку разница в 25% на одной и той же видеокарте буквально ставит крест на его карьере. Отметим, что на менее производительной карте разрыв будет не такой большой, но это уже детали.

Брать сегодня Ryzen 7 3700X для построения высокопроизводительной машины не стоит. Процессор ещё не устарел, но подходит лишь в том случае, если игры для вас не главное. В любом другом случае более предпочтительно присмотреться к модели Ryzen 5 5600X. Она стоит дешевле Ryzen 7 5800X, но показывает очень неплохие показатели в современных играх.


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Olegg
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peppery
19:36
Да легко. Ты пишешь, что надо быть фанатом топовой продукции. Но выбираешь 9900k/10700k вместо Zen3. Изи. Более того даже 3080 сейчас хрен купишь. Ибо мне уже все равно, что брать. Вегу 64 сильно хоч...
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alexmaj467
19:35
Частота это не показатель. Производительность процессора это выполнение каких-то определённых вычислений за один такт. При том в софте оптимизированном под него. Нужно уже когда-то принять что не нужн...
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Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
Olegg
19:31
Ставим точку. Это точно.
Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
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