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Видеокарты серии GeForce RTX 3000 несмело заглядывают на полки магазинов. Всё это кастомные модели от партнёров NVIDIA. Как обычно, производители решили снять с рынка сливки, первоначально выпустив только самые дорогие карточки. Они значительно дороже эталонных и немного быстрее. Всё это вместе с дефицитом и другими факторами привело к тому, что доступные модели практически отсутствуют. Судя по всему, вскоре всё должно резко измениться.

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Сообщается, что на нас движется волна видеокарт серии RTX 3060 Ti. Это десятки моделей от Gigabyte, Inno3d, ZOTAC, Palit и многих других. Ознакомиться с первыми ценниками можно на изображении ниже. Они явно превышают заявленные 400 долларов и пока выглядят неразумно. Отметим, что это первая волна, следом за которой должны прийти менее дорогие варианты.

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Доказательством этому стали видеокарты: MSI GeForce RTX 3070 Twin Fan и ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge OC. Первая оснащена бюджетным кулером и имеет довольно простой дизайн. Карта питается от 8+6-контактного разъёма и получила небольшой заводской разгон до 1740 МГц. Фактически перед нами эталонная версия, что должно позволить производителю установить на неё разумную цену.

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Вторая стала вариантом уже известной модели в белом цвете и имеет небольшой разгон до 1755 МГц. Она также принадлежит к бюджетной серии и позволит расширить количество недорогих видеокарт на рынке. О цене в 500 долларов мы пока не мечтаем, но это только первые ласточки, которые должны насытить изголодавшихся по мощным видеокартам геймеров.