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Новые видеокарты Radeon RX 6000-й серии поддерживают трассировку лучей. Казалось, теперь все фанаты AMD смогут получить то, чего они были лишены долгих два года, стоит только поймать одну из карточек в рознице. Как всегда, всё дело в деталях, ведь в дело вмешались экономические интересы NVIDIA, которая может очень сильно подпортить жизнь красной команде.

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Уже известно, что в момент релиза Cyberpunk 2077 будет поддерживать трассировку лучей исключительно на видеокартах GeForce RTX. Если вы следите за новостями, то, вероятно, знаете, что они крайне дороги. Мало того, цена на новое поколение сильно завышена. Что же, разработчики ReShade в очередной раз решили напомнить о своём существовании.

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Споры о том, является ли ReShade настоящей трассировкой, идут давно. Многие владельцы видеокарт GeForce RTX по очевидным причинам постоянно критикуют продвинутую технологию. С одной стороны – они правы, ведь ReShade не способен обрабатывать свет и отражения от объектов, которых нет на экране. Это значит, что в некоторых играх визуальны эффект будет совсем не такой, как хотелось бы.

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Авторы проекта поясняют, что всё зависит от игры к игре. Если вы хотите официально опробовать столь продвинутую технологию, переходите по ссылке. Для доступа к финальной версии понадобится оплатить членский взнос в размере 5 долларов. Отметим, что ReShade давно есть на торрентах, однако это полностью лишит разработчиков денег, а значит замедлит разработку. Полная инструкция здесь. Отметим, что трассировка окажется доступна не только на видеокартах Radeon, но и на GeForce предыдущих поколений. Самое главное, чтобы карта была достаточно мощной.