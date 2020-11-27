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Включаем трассировку лучей на видеокартах AMD Radeon – инструкция и ссылка на закачку ReShade

Как получить трассировку лучей на любой видеокарте? Очень просто, инструкцию внутри
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RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде
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Новые видеокарты Radeon RX 6000-й серии поддерживают трассировку лучей. Казалось, теперь все фанаты AMD смогут получить то, чего они были лишены долгих два года, стоит только поймать одну из карточек в рознице. Как всегда, всё дело в деталях, ведь в дело вмешались экономические интересы NVIDIA, которая может очень сильно подпортить жизнь красной команде.

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Уже известно, что в момент релиза Cyberpunk 2077 будет поддерживать трассировку лучей исключительно на видеокартах GeForce RTX. Если вы следите за новостями, то, вероятно, знаете, что они крайне дороги. Мало того, цена на новое поколение сильно завышена. Что же, разработчики ReShade в очередной раз решили напомнить о своём существовании. 

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Споры о том, является ли ReShade настоящей трассировкой, идут давно. Многие владельцы видеокарт GeForce RTX по очевидным причинам постоянно критикуют продвинутую технологию. С одной стороны – они правы, ведь ReShade не способен обрабатывать свет и отражения от объектов, которых нет на экране. Это значит, что в некоторых играх визуальны эффект будет совсем не такой, как хотелось бы.

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Авторы проекта поясняют, что всё зависит от игры к игре. Если вы хотите официально опробовать столь продвинутую технологию, переходите по ссылке. Для доступа к финальной версии понадобится оплатить членский взнос в размере 5 долларов. Отметим, что ReShade давно есть на торрентах, однако это полностью лишит разработчиков денег, а значит замедлит разработку. Полная инструкция здесь.  Отметим, что трассировка окажется доступна не только на видеокартах Radeon, но и на GeForce предыдущих поколений. Самое главное, чтобы карта была достаточно мощной.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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Женя Темник
23:38
Дв пофигу когда и на каком старте что потдерживать, игру в день резила, пускай выпустят
Включаем трассировку лучей на видеокартах AMD Radeon – инструкция и ссылка на закачку ReShade
Ry Zen
23:36
Слава богу, а то у меня постоянно линзы бьются и фокусировка слишком долгая.
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Ry Zen
23:34
У бесноватого Зелота снова началась белая горячка, и он включил трассировку лучей с помощью набора фильтров. Что дальше? Время покажет, а пока пожелаем ему всего наилучшего.
Включаем трассировку лучей на видеокартах AMD Radeon – инструкция и ссылка на закачку ReShade
perorist
23:23
ну они по крайней мере были на релизе в отличии от ртх 3000. я прямо в день релиза спокойно купил у нас в ситилинке за 27 чтоль.
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Pavel Lebedev
23:17
Ну вот в чем разница с теми же lenovo мелкими? Этот велосипед уже давно изобретён.
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Ацкий Сотона
23:14
Прирост на 10% от 5Ггц 9900к , на 5.5Ггц 11900к - под топ водой . То есть прироста не будет в 99.99% ПО и игр .
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