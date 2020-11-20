Radeon RX 6800 XT осталась без трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – RTX-ON только для NVIDIA
Сегодня CD Projekt Red опубликовала обновлённые системные требования к игре Cyberpunk 2077. Отметим, что ещё в марте мы видели предварительные требования, но с этих пор в мире компьютеров случилось так много, что ребята не смогли удержаться, добавив всё это в обновлённые системные требования.
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Заранее предупреждаем, что в зависимости от цвета комплектующих всего компьютера информация ниже может вас порадовать или расстроить. Давайте начнём с плохого:
Видеокарты Radeon RX 6000-й серии остались без трассировки лучей. Это значит, что фанаты AMD останутся за бортом, поскольку разработка игры велась с учётом технологии NVIDIA DLSS 2.0.
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А теперь исключительно хорошие новости:
Видеокарты NVIDIA получат приоритет в оптимизации, что приведёт к привилегированным условиям. К примеру: для разрешения 2К рекомендует Radeon RX 5700 XT наравне с GeForce RTX 2060. Но всем известно, что первая значительно быстрее второй в реальных играх. Требования к процессору минимальны. Даже на таком медленном камне, как Ryzen 3 3200G можно будет поиграть на ультрах в 2К.
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Выводы простые: если вы вдруг стали счастливым обладателем видеокарты Radeon RX 6800 XT, то никакой трассировки лучей у вас не будет. Мало того, даже старенькая GeForce RTX 2080 Super обеспечит точно такой же уровень производительности, как флагман от AMD в 4К.
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