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Как вам новая видеокарта Radeon RX 6800 XT? Уже успели купить себе парочку таких? Судя по всему, нет, ведь поставки новинок от AMD оказались ещё хуже, чем это было в случае с NVIDIA. Предложений было так мало, что не хватило даже перекупщикам. Эти ребята надеялись срубить лёгких денег, но красная команда с лёгкостью провела их вокруг пальца. Жаль, что одновременно с ними в таком же плачевном положении оказались многие потенциальные покупатели, но нет худа без добра, ведь сегодня у нас просто фантастическое тестирование.

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Radeon RX 6800 XT действительно отличная видеокарта. Она имеет целую гору памяти (16 Гб), новую продвинутую архитектуру и даже поддерживает трассировку лучей. Стоит отметить, что разработчики игр пока не спешат реализовывать эту самую трассировку на видеокартах AMD. К примеру, Cyberpunk 2077 во время релиза будет поддерживать эту функцию только на видеокартах GeForce RTX. Всё сложно. Если вас не интересует эта самая трассировка, если вы хотите получить супермощную карту здесь и сейчас, может проще присмотреться к GeForce GTX 1080 Ti, а вернее к двум таким картам сразу, установленным на одном компьютере?

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Сегодня ребята с Ютуб-канала TheSpyHood предлагают нам посмотреть на то, как новый флагман от AMD справляется в двумя видеокартами NVIDIA. Кстати, вторая вышла три с половиной года назад, не стоит забывать об этом. Но суть в том, Radeon RX 6800 XT в первых поставках предлагалась гораздо выше 1 000 долларов, в то время как ещё год назад две GeForce GTX 1080 Ti можно было найти за ту же сумму. Давайте переходить к выводам.

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На самом деле среднее количество кадров в секунду не отражает реального положения. Мы выбрали результаты только в разрешении 4К, поскольку именно для этого созданы такие видеокарты. Так вот, в 8 играх из десяти с перевесом в несколько кадров побеждают две GeForce GTX 1080 Ti. Ещё в одной игре наблюдается паритет, и в одной с большим отрывом лидирует красный лагерь. Всё это значит только одно: ещё пару лет назад можно было обладать такой же мощью, что и сегодня ровно за те же деньги.



