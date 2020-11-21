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С выходом новых видеокарт Radeon RX 6000-й серии нам стало известно позиционирование текущих графических чипов на рынке. Так, на первом месте всё ещё GeForce RTX 3090. На роль флагмана претендует Radeon RX 6900 ХТ, но продажи данной модели пока не начались. Второе место осталось за GeForce RTX 3080, а следом с минимальным отрывом следует Radeon RX 6800 ХТ. Дальше у нас Radeon RX 6800, после которой идёт GeForce RTX 3070.

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Всё это видеокарты верхнего ценового диапазона, что делает их недоступным массовому покупателю. Это значит, что нас в первую очередь интересуют более дешёвые модели. Со стороны NVIDIA грядёт GeForce RTX 3060 Ti, цена на которую стартует с 400 долларов. Красный лагерь не планирует оставить это без ответа. Сегодня появились сведения о видеокартах серии Radeon RX 6700.

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Обе модели придут на замену серии Radeon RX 5700. Более быстрая – Radeon RX 6700 XT получит графический чип из 40 вычислительных блоков и площадь GPU равную флагманам на Navi 10. Эксперты ожидают, что карта будет заметно быстрее Radeon RX 5700 ХТ, но пока не готовы сказать ничего конкретного. Также известно, что RX 6700 XT оснастят 12 Гб видеопамяти.

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Radeon RX 6700 также основана на GPU Navi 22, получит 6 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Уже сегодня известно, что обе карты выйдут в январе 2021 года, что намекает на то, что они позиционируются как конкуренты GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060. Это может значить, что их производительность будет примерно соответствовать этим моделям NVIDIA.