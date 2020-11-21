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Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000

На материнских платах на базе чипсетов AMD 300-й серии удалось запустить процессоры Ryzen 5000
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Совсем недавно стало известно, что ASRock стал первым производителем материнских плат, который не просто оптимизировал микрокод AGESAv2, но и сделал доступным на материнских платах на чипсетах В450 поддержку процессоров Ryzen 5000. Что любопытно, производитель сделал это для абсолютно всех моделей, в то время как именитые MSI и ASUS пока ограничились лишь обещаниями.

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На этом фоне многих пользователей интересует, действительно ли с поддержкой чипсетов 300-й серии всё так плохо, или есть шанс выхода кастомных версий. Что же, первая ласточка уже есть. Сообщается, что энтузиасты запустили на материнской плате Gigabyte X370 один из процессоров Zen3. Что важно, все функции работали, кроме PCIe 4.0, которая не будет реализована даже на чипсетах В450. 

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Через какое-то время подтянулись китайские программисты, которым удалось запустить процессор Ryzen 9 5900Х на древней матернике на чипсете A320M. Одна из главных проблем материнских плат на чипсетах 300-й серии заключается в том, что они имели всего 16 Мб памяти. Это значит, что даже если прошивка появится, пользователю придётся отказаться от поддержки большей части процессоров. Именно так было, когда вышли процессоры Ryzen 3000-й серии, поддержку которых удалось реализовать за счёт отключения первого поколения Ryzen. 

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Вполне возможно, что больше всего шансов у тех, кто владеет массовыми материнскими платами. Может быть так, что они не смогут реализовать всех функций новых Ryzen 5000, но в домашних условиях в качестве игрового компьютера это не будет большой проблемой. 

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