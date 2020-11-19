12 материнских плат ASRock на чипсете B450 получили полную поддержку процессоров Ryzen 5000 – ссылки
Согласно официальной информации AMD, развёртывание полной поддержки процессоров Ryzen 5000 на материнских платах, построенных на чипсетах М450, стартует в первой половине 2021 года. Это значит, что огромное количество пользователей долгие месяцы не сможет обновить систему путём замены медленного процессора предыдущего поколения на новенький игровой Ryzen 9 5900Х. Как оказалось, уже сегодня у владельцев продукции ASRock появилась уникальная возможность скачать новую версию BIOS с поддержкой долгожданной функции.
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В числе счастливчиков обладатели 12 материнских плат на чипсете В450. Ниже представлен их полный список. Как сообщается, прошивка стала доступна благодаря обновлению микрокода AGESAv2, который какое-то время назад выпустила AMD. ASRock утверждает, что перед нами финальные версии, которые полностью проверены на ошибки и могут быть скачены и установлены в ручном режиме.
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Для удобства наших читателей мы предлагаем вам скачать все прошивки самостоятельно. Названия кликабельны и ведут на официальный сайт ASRock. К сожалению, мы до сих пор ничего не знаем о судьбе нескольких плат на чипсете Х470, который являлся более продвинутым на момент своего выхода. Вполне возможно, ситуация прояснится позднее, о чём наши читатели будут своевременно уведомлены.
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