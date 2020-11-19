Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Фанаты AMD и NVIDIA похожи на секту. Эти ребята верят в силу обожаемого ими бренда даже несмотря на то, что тот терпит фиаско или с позором проигрывает даже гораздо более медленным конкурентам. Сложившаяся вчера ситуация с тестами новой видеокарты Radeon RX 6800 ХТ отличное тому доказательство. Если сложить выходные данные наиболее актуальных игр, то разница между новинкой от AMD и GeForce RTX 3080 составляет не более 5% в пользу второй. Но нашлись те, кто предпочёл выхватить результат только одной игры, где демонстрируется огромное преимущество в 15 и более процентов.

реклама

На самом деле опробовать на себе красную мощь прямо сейчас довольно сложно. Зарубежные площадки рапортуют о том, что продажи окончились не начавшись. Ситуация странная и нелогичная. Ясно, что у NVIDIA на полках магазинов лежат горы видеокарт предыдущего поколения., а значит компании в какой-то мере выгодно придержать новинки, чтобы покупатели забрали как можно больше старых моделей, а вот у AMD на полках практически пусто. На этом фоне Фрэнк Азор, исполняющий обязанности главного архитектора компании, заявил, что карты доступны и ему самом даже удалось взять такую с официального сайта под новым логином.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Всё гораздо хуже в России. Вчера мы уже видели официальные цены на референсные модели в РФ. Напомним, Radeon RX 6800 – 53 590 рублей, а Radeon RX 6800 ХТ– 59 990 рублей. Как оказалось, официальный магазин AMD не будет заниматься реализацией новинок, а передаст их партнёрам. На утро 19 ноября в Регарде увы ничего нет. Точно такое же положение и у других партнёров производителя. Например, DNS даже не знает, когда прибудут карты.

реклама

Как известно, первые две недели будут продаваться только эталонные модели, а уже потом на прилавки поступят варианты от других производителей. Будем надеяться, что тогда ситуация начнёт улучшаться. Пока же есть все основания полагать, что всё это время российские пользователи не смогут в свободном доступе получить новые видеокарты.