Реклама Microsoft в Windows 10 стала ещё более активно предлагать новый Edge вместо Google Chrome
В новой версии Windows 10-20H2 от октября 2020 года Microsoft пошла на полный отказ от устаревшей версии браузера Edge. Теперь у вас может быть только Edge, основанный на популярном движке Chromium. Замена прошла безболезненно, а сотни миллионов пользователей даже никогда не поймут, что у них на компьютерах что-то изменилось. Тем не менее после этого было замечено ужесточение политики Microsoft в отношение других браузеров.
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Так, при любом большом обновлении Windows 10 и в некоторых других ситуациях система будет вам настойчиво предлагать перейти с браузера Google Chrome, Mozilla Firefox и любых других на Edge. Пользователю ещё раз покажут банер, где рассказывается о преимуществах нового браузера, а после предложат назначить его по умолчанию. Кроме того, вам посоветуют закрепить его на рабочем столе и на панели задач.
Что любопытно, нет никакой возможности отключить это всплывающее окно в будущем. Microsoft будет и дальше предлагать вам выбрать лучший браузер на планете – Edge. На самом деле пропустить параметр до следующего раза несложно. Нужно только закрыть окошко, но миллионы пользователей мало разбираются в таких настройках, а значит рано или поздно перейдут на браузер Microsoft Edge.
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Эксперты уверяют, что в поведении Microsoft нет ничего нового, ведь на операционной системе Android Google ещё более активно продвигает собственные сервисы, фактически монополизировав целые направления: Google Search, Gmail, Google Drive и многие другие.
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