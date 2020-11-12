Изучаем цены и характеристики видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti, RTX 3060/3050 – от 150$ и выход в январе
Осенью 2020 года мы с вами стали свидетелями самого настоящего бумажного старта продаж видеокарт NVIDIA нового поколения. На этот счёт есть несколько мнений: кто-то уверяет, что виновата Samsung, оказавшаяся неспособна выпустить достаточное количество графических чипов. Другие уверяют, что всё идёт согласно плану, ведь главная задача не только вывести на рынок новое поколение, но и распродать старое по откровенно завышенным ценам.
реклама
Текущая линейка включает три модели:
- GeForce RTX 3090 – 24 Гб
- GeForce RTX 3080 – 10 Гб
- GeForce RTX 3070 – 8 Гб
Сообщается, что уже в 2021 году в продажу поступят и другие модели:
- GeForce RTX 3080 Ti – 20 Гб
- GeForce RTX 3060 Ti – 12 Гб
- GeForce RTX 3060 – 8 Гб
- GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб
- GeForce RTX 3050 – 4 Гб
Якобы, всё полностью готово, инженеры определились со спецификациями, руководство одобрило, и сейчас партнёры NVIDIA, да и сама компания, активно наращивают производство. Со спецификациями можно ознакомиться из таблицы. Там ещё есть пробелы, но суть понятна. Также предполагается, что нас ждёт самая дешёвая модель с поддержкой трассировки лучей за 149 долларов – GeForce RTX 3050.
реклама
По поводу цен не всё так просто, ведь мы уже могли ознакомиться с недовольством партнёра NVIDIA, утверждающем, что рекомендованные цены на видеокарты нового поколения оказались нереалистичны и грозят разорить многие компании.
реклама
Назвать точные сроки начала продаж тех или иных моделей сложно. На данном этапе важнее решить проблему с нормальными поставками уже выпущенных видеокарт, что позволит снизить цены на серию RTX 2000, но хочет ли этого NVIDIA, большой вопрос. В любом случае всё решит выход Radeon RX 6000-й серии, от доступности которой будет зависеть очень многое.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила