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Осенью 2020 года мы с вами стали свидетелями самого настоящего бумажного старта продаж видеокарт NVIDIA нового поколения. На этот счёт есть несколько мнений: кто-то уверяет, что виновата Samsung, оказавшаяся неспособна выпустить достаточное количество графических чипов. Другие уверяют, что всё идёт согласно плану, ведь главная задача не только вывести на рынок новое поколение, но и распродать старое по откровенно завышенным ценам.

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Текущая линейка включает три модели:

GeForce RTX 3090 – 24 Гб

GeForce RTX 3080 – 10 Гб

GeForce RTX 3070 – 8 Гб

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Сообщается, что уже в 2021 году в продажу поступят и другие модели:

GeForce RTX 3080 Ti – 20 Гб

GeForce RTX 3060 Ti – 12 Гб

GeForce RTX 3060 – 8 Гб

GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб

GeForce RTX 3050 – 4 Гб

Якобы, всё полностью готово, инженеры определились со спецификациями, руководство одобрило, и сейчас партнёры NVIDIA, да и сама компания, активно наращивают производство. Со спецификациями можно ознакомиться из таблицы. Там ещё есть пробелы, но суть понятна. Также предполагается, что нас ждёт самая дешёвая модель с поддержкой трассировки лучей за 149 долларов – GeForce RTX 3050.

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По поводу цен не всё так просто, ведь мы уже могли ознакомиться с недовольством партнёра NVIDIA, утверждающем, что рекомендованные цены на видеокарты нового поколения оказались нереалистичны и грозят разорить многие компании.

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Назвать точные сроки начала продаж тех или иных моделей сложно. На данном этапе важнее решить проблему с нормальными поставками уже выпущенных видеокарт, что позволит снизить цены на серию RTX 2000, но хочет ли этого NVIDIA, большой вопрос. В любом случае всё решит выход Radeon RX 6000-й серии, от доступности которой будет зависеть очень многое.