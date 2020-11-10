Дешёвых видеокарт GeForce RTX 3060/3060 Ti не будет – партнёр NVIDIA назвал цену 300$ нереалистичной
В январе 2019 года в продажу поступила самая бюджетная видеокарта с поддержкой трассировки лучей – GeForce RTX 2060. Рекомендованная цена новинки буквально шокировала геймеров, стартуя с 350 долларов. Только в начале 2020 года NVIDIA решилась на снижение стоимости, установив рекомендованную цену на уровень 279 долларов. Стоит отметить, что на отечественном рынке мало кто придерживается рекомендованных цен, завышая их на добрую сотню даже для относительно недорогих моделей.
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С выходом нового поколения GeForce RTX 3000, многие полагали, что нас ждут отличные цены на видеокарты RTX 3060/3060 Ti. Предполагалось, что, если новая RTX 3070 стоит 500 долларов, то RTX 3060 Ti может продаваться за 400, а младшая модель за 300. Что же, инсайдеры явно погорячились, ведь сегодня появилась информация от одного их партнёров NVIDIA, который назвал подобные ценники нереалистичными.
Мало того, он раскритиковал систему ценообразования от NVIDIA, уверяя, что таким образом производитель просто обанкротится. К примеру, рекомендуется устанавливать охлаждение за 9 долларов, в то время как самый простой кулер для GeForce RTX 2060 стоит около 20 долларов. Мало того, это самый дешёвый и неэффективный кулер. Нормальная же модель с подсветкой и качественной конструкцией стоит не менее 50 долларов.
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Партнёры предлагают два решения: или NVIDIA будет предлагать графические чипы по низким ценам, или не требовать невозможного, ведь GeForce RTX 3060 за 300 долларов получится жутко горячей, с неэффективной системой охлаждения.
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