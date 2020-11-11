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Как сегодня уже могли убедиться наши читатели, самым популярным процессором AMD нового поколения стал 12-ядерник Ryzen 9 5900X. Данный камень сочетает в себе огромную производительную мощь, демонстрируя эффективность на уровне 16-ядерного Ryzen 9 3950X, но по значительно меньшей стоимости. Мало того, сейчас он является одним из самых быстрых процессоров для геймеров, обеспечивая гигантский прирост по сравнению с предыдущим поколением.

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Что же, судя по всему, ждать получения на руки подобного камешка придётся долго. Так, один из самых больших розничных магазинов Нью-Йорка B&H ещё вчера все новые предзаказы помечал на дату выдачи не ранее начала декабря. Сегодня сроки значительно сместились, и теперь получить свой Ryzen 9 5900X можно не ранее 21 декабря. Но и это далеко не всё, ведь тем, кто закажет товар завтра, придётся ждать до марта 2021 года.

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Неясно, является ли это ошибкой, или ситуация с доступностью процессоров действительно такая плохая. Отметим, что сегодня утром сайт Tomshardware указал все доступные магазины, которые получили новые поставки. Что же, не успела новость выйти, а доступных экземпляров уже не было нигде.

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Сумеет ли AMD наладить поставки, большой вопрос, ведь желающих купить новый процессор оказалось гораздо больше, чем можно было ожидать.