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Новые процессоры AMD бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. К сожалению, вместе с рекордами производительности, они в значительной степени подняли ценовую планку. Тем не менее, есть все основания говорить, что сама архитектура Zen 3 оказалась крайне удачной. К примеру, только с использованием штатных систем авторазгона PBO и AutoOC на процессоре Ryzen 5 5600X были достигнуты внушительные показатели: 4.85 МГц на одно ядро и 4.55 ГГц на все ядра. Как оказалось, это далеко не предел возможностей.

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Ребята с Ютуб-канала Gamers Nexus провели любопытное тестирование, смысл которого заключался в запуске 6-ядерного Ryzen 5 5600X с разным количеством оперативной памяти и различными настройками. Результатом стала простая методика, позволяющая любому пользователю, имеющему подобный камень, существенно поднять производительность.

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Полную версию можно посмотреть на видео ниже. Суть методики проста: если вы покупаете новый компьютер на базе процессоров Ryzen 5 5000-й серии, то лучше всего взять 4 модуля памяти вместо традиционных двух. Это позволит поднять производительность от пяти до десяти процентов в различных играх и приложениях.

Согласно выводам, наибольший эффект был достигнут в игре Shadow of the Tomb Raider, где он составил 8.7%. При этом в некоторых бенчмарках удалось получить прирост в 10%. Мало того, согласно выводам экспертов, есть все основания полагать, что на более мощных процессорах – Ryzen 9 5900Х и Ryzen 9 5950Х удастся выиграть гораздо больше.

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