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Вместе с процессорами Ryzen 3-го поколения AMD представила новую версию собственных алгоритмов Precision Boost Overdrive (PBO) и Auto-Overclocking (AutoOC) также третьего поколения. По заверениям производителя, они идеально подходят для новых чипов на архитектуре Zen 3. Эксперты сайта Hardwaretimes получили в свои руки 6-ядерный Ryzen 5 5600X, убедившись в его огромном потенциале. Давайте взглянем на процесс тестирования подробнее.

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Официальные тактовые частоты Ryzen 5 5600X составляют от 3.7 ГГц в штатном режиме и до 4.6 ГГц в бусте. При этом с помощью AutoOC удалось поднять частоты до 4.85 ГГц на одно ядро, что в значительной степени отразилось на производительности именно в одноядерных дисциплинах. Результаты можно рассмотреть на изображениях ниже.

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Здесь мы говорим о разгоне процессора, который доступен любому пользователю по щелчку. Никаких глубоких знаний теперь не нужно, все настройки просты и понятны, а эффект реально заметен. Что важно, при помощи AutoOC удалось поднять тактовые частоты до 4.55 ГГц на все ядра, а с PBO немного выше. Можно также отметить, что для игр будет более эффективна технология AutoOC, а для задач, требующих большого количества ядер, лучше ориентироваться на PBO.