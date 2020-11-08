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Если исходить из официальных цен Ryzen 5 5600X в РФ, то его рекомендованная стоимость равна 27 400 рублей. Давайте отталкиваться от реальности, никаких долларов, никаких рассуждений о падении рубля и былых временах. Ситуация изменилась, а значит приходится принимать в расчёт только то, что мы имеем на данный момент На самом деле купить Ryzen 5 5600X ни за 27 тысяч, ни дороже сейчас почти невозможно, ведь ограниченная партия разлетелась между небольшим количеством энтузиастов, которые захотели опробовать производительность нового поколения.

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Но и это не важно, суть в том, что у нас есть вполне реальная цена на процессор Ryzen 5 3600, который долгое время был самым популярным камнем на планете. Цена на него в последнее время немного поднялась, в итоге сейчас новый чип можно взять за 19 000. Как видите, разница между Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X составляет 8 500, что довольно внушительно, когда мы говорим о процессорах, которые играют примерно в одной ценовой категории.

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Давайте сегодня выясним, есть ли смысл переплачивать эти самые тысячи. А помогут нам в этом ребята с Ютуб-канала Benchmark. В качестве видеокарты использовалась модель GeForce RTX 2080 Ti. Оперативная память и другие параметры были идентичны для каждого из участников тестирования. Результаты представлены в виде диаграммы, есть также видео в конце материала.

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Нас с вами интересует строка «Среднее». Разница между процессорами составляет 16%. Много это, или мало? Core i7 9700KF можно купить примерно за те же 28 000 рублей, но он 8-ядерный и тактовая частота у него выше, а также производительность на 5-8% больше, чем у Ryzen 5 5600X. Как мы могли уже убедиться, он примерно соответствует Ryzen 7 5800X. Значит ли это, что Ryzen 5 5600X плох, совсем нет. Но цена его явно не соответствует приросту, который он обеспечивает в играх.



