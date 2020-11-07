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После нескольких дней затяжных боёв между красными и синими, кажется, что вся энергия и запал уже сожжены в горниле непримиримого противостояния. Мы уверены, что фанаты обоих лагерей сложили оружие преждевременно. Только подумайте, мы уже обсудили мощь 12-ядерного Ryzen 9 5900X, рассказали о том, как невыгоден 6-ядерный Ryzen 5 5600X, оценив не только его производительность, но и ценовые качества. А вот о довольно любопытном 8-ядерном игровом монстре под названием Ryzen 7 5800X мы забыли. Давайте исправим эту оплошность.

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Мы уже предлагали нашим читателям ознакомиться с официальными ценами новых камней AMD для России. Если вы вдруг забыли – смотрите их ниже. Там же будет диаграмма, на которой можно рассмотреть результаты по всем предложенным играм. Тесты проведены командой ребят с канала TheSpyHood, неоднократно радовавших наших читателей своевременными и точными результатами. В данном тестировании сошлись: Ryzen 7 5800X vs Core i7 10700K vs Core i7 9700K.

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Специально для наших читателей по всем играм выведена отдельная графа «Среднее», которая красноречиво говорит о результатах. Давайте помечтаем: что было бы, если бы AMD сохранила прежние цены в долларах на новую линейку Ryzen 5000? Скорее всего показатель цена/производительность между конкурентами был бы идентичен. Но руководство компании решило выйти на новый уровень. Пока неясно, как это отразится на продажах, но уже сейчас видно, что новинки гораздо дороже Intel.

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Выше вы можете посмотреть на несколько изображений с ценами Core i7 10700K и Core i7 9700K. Если вы интересуетесь нашим мнением, то мы рекомендуем взять Core i7 9700KF за 29 220 рублей, что окажется на 12 000 выгоднее по цене Ryzen 7 5800X, но обеспечит вам всего на 2 fps ниже в играх. Кстати, в связи с выходом 10-го поколения Intel, материнские платы в магазинах неплохо опустились в цене, что делает покупку ещё выгоднее.

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