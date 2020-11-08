HUAWEI завершила жизненный цикл для десятков актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – список
Несколько последних месяцев HUAWEI занималась активной рассылкой своей собственной прошивки на десятки телефонов. Традиционно, обновление вначале выходило в Китае, а только после этого в Европе. Как стало известно, два дня назад, HUAWEI объявила о полном завершении рассылки обновления на основе прошивки EMUI 10.1 в Восточной Европе. Таким образом предполагается, что все владельцы китайских аппаратов уже имеют на руках новое обновление. Небольшой список финальных аппаратов можно рассмотреть ниже.
реклама
Главная проблема состоит в том, что многие актуальные аппараты так и не получили EMUI 10.1. Сдери них:
- HUAWEI P20 Pro
- HUAWEI P20
- HUAWEI Mate 10 Pro
- HUAWEI Mate 10
- HUAWEI P Smart 2019
- HUAWEI P Smart Pro
- HUAWEI Nova 4
- HUAWEI Y9 Prime 2019
- HUAWEI P30 Lite
Список неполный, но продолжать его нет смысла, достаточно только вспомнить такой популярный телефон как HUAWEI P Smart Z. Помните недорогой смартфон, с выезжающей камерой, который отлично продавался и поступил в продажу в 2019 году? Так вот, EMUI 10.1 для него не будет.
реклама
Сообщается, что китайский производитель торопится. Уже активно идёт тестирование и выпуск новой прошивки EMUI 11. Судя по всему, она стала приоритетом для HUAWEI. Что до многих владельцев недорогих телефонов, то о них, похоже, просто забыли.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила