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Несколько последних месяцев HUAWEI занималась активной рассылкой своей собственной прошивки на десятки телефонов. Традиционно, обновление вначале выходило в Китае, а только после этого в Европе. Как стало известно, два дня назад, HUAWEI объявила о полном завершении рассылки обновления на основе прошивки EMUI 10.1 в Восточной Европе. Таким образом предполагается, что все владельцы китайских аппаратов уже имеют на руках новое обновление. Небольшой список финальных аппаратов можно рассмотреть ниже.

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Главная проблема состоит в том, что многие актуальные аппараты так и не получили EMUI 10.1. Сдери них:

HUAWEI P20 Pro

HUAWEI P20

HUAWEI Mate 10 Pro

HUAWEI Mate 10

HUAWEI P Smart 2019

HUAWEI P Smart Pro

HUAWEI Nova 4

HUAWEI Y9 Prime 2019

HUAWEI P30 Lite

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Список неполный, но продолжать его нет смысла, достаточно только вспомнить такой популярный телефон как HUAWEI P Smart Z. Помните недорогой смартфон, с выезжающей камерой, который отлично продавался и поступил в продажу в 2019 году? Так вот, EMUI 10.1 для него не будет.

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Сообщается, что китайский производитель торопится. Уже активно идёт тестирование и выпуск новой прошивки EMUI 11. Судя по всему, она стала приоритетом для HUAWEI. Что до многих владельцев недорогих телефонов, то о них, похоже, просто забыли.