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Согласно статистике Steam, видеокарты AMD пользуются низком спросом среди геймеров. И здесь даже дело не в рыночной доле, а в таком показателе, как изменения за месяц, а эти самые изменения складываются далеко не в пользу красной команды. Совсем недавно на нашем сайте выходил небольшой материал на эту тему, рекомендуем ознакомиться. Одновременно с этим, наблюдается довольно любопытная картина: поставки видеокарт NVIDIA RTX 3000-й серии до сих пор не восстановились. Мало того, на этот счёт появились новые детали.

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Согласно информации из отраслевых источников, имеющих контакты с партнёрами NVIDIA, ждать улучшения ситуации с поставками не стоит до марта 2021 года. При этом уточняется, что прогноз неточный и может варьироваться на 2 неделе в любую из сторон. Это значит, что сроки могут сдвинуться как к апрелю, так и к февралю.

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Что до причин подобного явления, то мнения расходятся. Некоторые эксперты уверяют, что проблема в недостатке годных чипов со стороны Samsung. Другие считают, что южнокорейский гигант не имеет к дефициту никакого отношения. На самом деле вина всецело лежит на Micron, которая единственная способна производить высокоскоростную видеопамять GDDR6X, работающую на тактовых частотах свыше 19 ГГц.

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Но и это не самое интересное, эксперты полагают, что AMD могла предугадать проблемы, с которыми столкнётся NVIDIA, выбрав стандартную память GDDR6 и технологического партнёра в лице TSMC. Судя по всему, у красных будет 4 месяца форы. Есть мнение, что поставки Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT будут гораздо масштабнее, что позволит занять значительную долю игрового рынка. Мало того, к началу года могу выйти менее дорогие RX 6700, которые способны повлиять на выбор массового геймера. В конце концов, если перед вами выбор: или купить видеокарту AMD, или сидеть и ждать до марта, то многие выберут первый вариант.