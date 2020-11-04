Видеокарты NVIDIA продолжают лидировать – рыночная доля AMD Radeon снизилась до минимальных значений
В последнее время все профильные сайты только и пишут о невероятной мощи видеокарт Radeon RX 6000-й серии. С одной стороны – в этом нет ничего удивительного, ведь мы уже неоднократно видели высокую производительность новой RX 6800 ХТ, а также её старшей версии RX 6900 ХТ. Одновременно с этим многие пользователи, из года в год выбирающие видеокарты NVIDIA, задают резонный вопрос: "Почему AMD не выпустила ничего подобного год, два или три года назад"?
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В конце концов нас с вами интересует: почему у красных такие низкие продажи видеокарт, если фанаты AMD буквально из-под каждого камня признаются Лизе Су в преданности. Будут ли эти ребята покупать новые видеокарты, неясно, а вот то, что в октябре у AMD были одни из самых низких продаж за долгое время, не вызывает никаких сомнений.
На самом деле полтора года назад дела обстояли ещё хуже, но тогда у красных не было видеокарт RX 5700, которые якобы пользуются высоким спросом. Ниже можно рассмотреть динамику Steam за октябрь, она представлена зелёным цветом. Как видите, лучше всего дела обстоят у GeForce GTX 1660. Она расходится как горячие пирожки, да и цена на неё не очень высока. Второе и третье место за GTX 1660 и GTX 1660 Super. А вот на четвёртую позицию неожиданно вырвалась AMD Radeon (TM) Graphics.
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Судя по всему – это интегрированные видеокарты для ноутбуков, поэтому говорить о них как об игровых не имеет смысла. Если отбросить в сторону интегрированную графику, то первой картой AMD, демонстрирующей положительную динамику, стала недорогая Radeon RX 5500 XT. Если сравнивать 0.02% с 0.38% лидера от NVIDIA, то становится ясно, что на данный момент видеокарты от AMD никого не интересуют. Изменится ли что-то через пару месяцев, мы увидим в январском отчёте.
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