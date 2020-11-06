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В настоящее время единственным способом реализации трассировки лучей в играх является использование закрытого API NVIDIA. Ситуация не менялась уже два года, поскольку другие компании не интересовались данной темой. После анонса видеокарт Radeon RX 6000 стало известно, что AMD планирует поддерживать все открытые стандарты, включая Vulkan Raytracing API и Microsoft DXR. Теоретически это позволит сотням разработчиков реализовать трассировку в реальном времени для красных графических решений.

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Недавно главный менеджер по связям с общественностью NVIDIA Брайан Бёрк дал некоторые разъяснения по этому вопросу, позволяющие сделать далекоидущие выводы. Первое, что стоит знать – NVIDIA приложила массу усилий, чтобы отраслевой стандарт Vulkan Raytracing API появился на свет. Специалисты компании поделились своими наработками и помогли избежать множества ошибок, которые чаще всего возникают на первых этапах создания столь сложных технологий.

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Не прошли журналисты мимо ещё одного API от Khronos Group. Это ещё один стандарт трассировки лучей, который создаётся усилиями инженеров Intel. По словам Брайана, NVIDIA не препятствует появлению подобных разработок, всячески приветствуя их. Кроме того, он заявил, что Vulkan Raytracing API и Microsoft DXR – это открытые стандарты, а значит их будут поддерживать не только видеокарты AMD, но и NVIDIA.



В конце беседы Брайан затронул важную для геймеров тему, заверив журналистов, что Cyberpunk 2077 на выходе получит поддержку всех существующих стандартов, способных работать с трассировкой лучей. Это значит, что волшебные лучики будут доступны не только владельцам видеокарт NVIDIA RTX, но и Radeon RX 6000-й серии.