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Первая поставка флагманских игровых процессоров Ryzen 9 5900X будет раскуплена уже сегодня – Newegg

12-ядерный Ryzen 9 5900X и 16-ядерный Ryzen 9 5950X расходятся как горячие пирожки
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Сегодня читатели нашего сайта могли ознакомиться с первыми тестами новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. Ситуация непростая, ведь у каждого есть своё мнение, которого он придерживается. Если абстрагироваться от цифр и графиков, то AMD действительно показала отличные процессоры, способные пошатнуть гегемонию Intel на игровом небосклоне. Вот только ожидаемого прорыва не случилось. Новики всего лишь догнали 10-е поколения Intel, слегка вырвавшись вперёд. На самом деле это логично и правильно, поскольку здоровая конкуренция не предполагает постоянные нокауты и выживание на грани банкротства. 

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Оставим дальнейшие рассуждения фанатам, а сами перенесёмся в крупную сеть магазинов Newegg, менеджеры которой уже сделали несколько громких заявлений. Продажи новых процессоров стартовали. Как оказалось, особым спросом пользуются 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Их буквально сметают с виртуальных прилавков. Дошло до того, что уже сегодня представители Newegg предполагают, что оба камня будут распроданы в считанные часы.

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На самом деле причины могут быть не только в высоком спросе, но и в небольших партиях. Также сообщается, что менее дорогие Ryzen 5 5600Х и Ryzen 7 5800Х пока в наличии и запас их внушительный. По словам представителей Newegg, они делают всё возможное, чтобы избежать активности ботов. Для этого пресекаются все попытки расшатать ситуацию, а самих процессоров в одни руки выдают ограниченное количество. 

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Сейчас обсуждают

Hakamasa
17:19
ну так получим либо снижение цен либо новые камушки от интел которые будут быстрее. конкуренция - лучшая подруга потребителей))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Сильвестр с талоном
17:19
Можно подумать в РФ не так... нет уже нигде ничего)
Sony уже распродала весь тираж PS5 в Японии еще до выхода консоли
nepranov
17:18
Я тоже думал что процентов на 5-10% обскочат Интел, а теперь Интелу особо и шевилится не нужно. Выдадут в Рокете + 10-15% и достаточно.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Roditch
17:17
Автор, ты цены сравниваешь с учётом налога или как обычно? Цена в США без учёта налога, цена Украина с учётом налога.
Украинские магазины начали продавать процессоры Ryzen 5000 по цене 365-1000 долларов
asv1
17:16
Фанаты купят. База у АМД уже сформировалась для этого. + сектанты ежегодного апгрейда проца.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
nepranov
17:16
Ты хотел сказать I7 10700К за 32К
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
korn87
17:15
Ну блин, я ждал победу в играх(((
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Кирилл Кутепов
17:14
5600х 24к который на уровне и9-10900к за 42к =)
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
nepranov
17:13
Ну процессоры с такой же производительностью у Интел уже год, а 9900К с 2018 года, чем АМД собралась завлекать клиентов? Не процессоры, а Дежавю какое-то.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Ry Zen
17:13
Красивое название платы - Велосита!
Представлена материнская плата ASRock X570 PG Velocita для систем на базе Ryzen 5000
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