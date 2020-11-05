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Сегодня читатели нашего сайта могли ознакомиться с первыми тестами новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. Ситуация непростая, ведь у каждого есть своё мнение, которого он придерживается. Если абстрагироваться от цифр и графиков, то AMD действительно показала отличные процессоры, способные пошатнуть гегемонию Intel на игровом небосклоне. Вот только ожидаемого прорыва не случилось. Новики всего лишь догнали 10-е поколения Intel, слегка вырвавшись вперёд. На самом деле это логично и правильно, поскольку здоровая конкуренция не предполагает постоянные нокауты и выживание на грани банкротства.

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Оставим дальнейшие рассуждения фанатам, а сами перенесёмся в крупную сеть магазинов Newegg, менеджеры которой уже сделали несколько громких заявлений. Продажи новых процессоров стартовали. Как оказалось, особым спросом пользуются 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 16-ядерный Ryzen 9 5950X. Их буквально сметают с виртуальных прилавков. Дошло до того, что уже сегодня представители Newegg предполагают, что оба камня будут распроданы в считанные часы.

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На самом деле причины могут быть не только в высоком спросе, но и в небольших партиях. Также сообщается, что менее дорогие Ryzen 5 5600Х и Ryzen 7 5800Х пока в наличии и запас их внушительный. По словам представителей Newegg, они делают всё возможное, чтобы избежать активности ботов. Для этого пресекаются все попытки расшатать ситуацию, а самих процессоров в одни руки выдают ограниченное количество.