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Игровая видеокарта GeForce RTX 3060 Ti появилась в продаже за месяц до официального анонса за 1000$

Продажи неанонсированной видеокарты GeForce RTX 3060 Ti грозят обернуться настоящим скандалом
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Вчера мы с вами активно разбирали утечки о новой видеокарте GeForce RTX 3060 Ti. Она выглядит внушительно и позиционируется как замена RTX 2080, при этом будет стоить около 400 долларов. Если верить последним слухам, то NVIDIA перенесла продажи данной модели на начало декабря. Причины такого решения не назывались, ограничившись констатацией факта. Вполне возможно, что производитель всё ещё сталкивается с дефицитом графических чипов и хочет выпустить массовый продукт в как можно большем количестве.

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Как оказалось, некоторые продавцы уже начали получать первые запасы GeForce RTX 3060 Ti. Все они связаны жёсткими условиями, требующими неразглашения информации. По большому счёту им даже запрещено говорить о существовании таких моделей до официального анонса. Что же, далеко не все придерживается подобных правил, ведь вчера небольшой магазинчик в Саудовской Аравии не просто нарушил эмбарго, рассказав о видеокарте с подробностями, но и показал её изображение. 

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Ещё до того, как по этому поводу поднялась шумиха, тот же продавец неожиданно выставил несколько видеокарт GeForce RTX 3060 Ti на продажу. Цена откровенно кусается, ведь энтузиастам предлагается купить такую карту за 1 000 долларов. Судя по всему, такое предложение может быть интересно блогерам, которые хотят рассказать о новинке раньше других. Это несомненно привлечёт новых читателей и поднимет рейтинг.

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Что на этот счёт думает NVIDIA, неясно. Представители компании пока никак не комментировали ситуацию. Также неясно, понесёт ли нарушить эмбарго какое-то наказание. 

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