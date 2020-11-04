Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
В настоящий момент наиболее бюджетным представителем семейства NVIDIA RTX является модель GeForce RTX 2060, стоимость которой так и не опустилась ниже 300 долларов. В итоге это самая недорогая карта, с помощью которой можно увидеть мощь новой технологии трассировки лучей. Уже известно, что в этом году NVIDIA планирует выпустить несколько относительно недорогих, но крайне мощных моделей, которые будут соответствовать тем, что сейчас продаются по 700 и более долларов.
реклама
Одной из таких крат станет RTX 3060 Ti. Что же, на подходе ещё одна модель – RTX 3050 Ti. Судя по последним сведениям, это будет бюджетная видеокарта, стоимость которой стартует с 299 долларов. Известно, что она получит чип GA106 с 3584 ядрами CUDA. Предполагается, что карта получит 192-битную шину и 6 Гб памяти. Однако, есть мнение, что это может быть 160-битная шина с 5 Гб памяти или даже 128-битная и 4 Гб памяти.
Последние варианты крайне сомнительны, ведь RTX 3050 Ti должна получить немалую производительность и полную поддержку трассировки лучей. Источники сообщают, что ждать такую карту раньше 2021 года не стоит. Но это и неудивительно, ведь даже флагманы только начали массовые продажи.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила