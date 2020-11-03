Первые изображения процессоров Intel Rocket Lake-S – новая архитектура и тактовая частота 5.6 ГГц
В 1 квартале 2021 года должны поступить в продажу новые процессоры Intel 11-го поколения. Это будет очередная реинкарнация знакомого нам 14-нм техпроцесса, но с абсолютно иной архитектурой. Сегодня мы уже видели, насколько быстрым может быть 8-ядерный камешек, ведь даже на тактовой частоте 4.2 ГГц он с лёгкостью обходит 10-ядерный флагман текущего поколения – Core i9-10900K на внушительные 18%, что не может быть ошибкой.
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Как сообщают источники, ОЕМ-производители уже получили первые инженерные чипы на тесты. Именно от одного их них и произошла утечка изображений с парочкой новых камней. На одном из них можно разглядеть надпись Intel Confidential, это значит, что перед нами действительно инженерные образцы. Напомним, они будут совместимы с текущими материнскими платами, но получат поддержку PCIe 4.0. Кроме того, эксперты упорно верят в потенциал архитектуры Cypress Cove, который позволит сократить разрыв в производительности между Intel и AMD как в одноядерных тестах, так и многоядерных задачах.
Кстати, буквально день назад появилась любопытная информация, согласно которой наиболее продвинутые процессоры Rocket Lake-S смогут работать на тактовой частоте 5.6 ГГц на одном ядре в режиме буста. Последние тесты продемонстрировали нам частоту в 4.2 ГГц. Сложно представить, что же будет на 5.6 ГГц.
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