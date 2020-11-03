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Уже известно, что следующее поколение настольных процессоров Intel получит название Rocket Lake-S и будет крайне противоречивым. Первое – это устаревший 14-нм техпроцесс, который в значительной степени тормозит развитие компании. Кроме того, сообщается, что там будет всего 8 ядер, что кажется шагом назад по сравнению с 10-ядерным Core i9-10900K. Спаси положение дел должна новая архитектура. Были слухи о том, что нас ждут высокие тактовые частоты, но пока подтверждений этому не было.

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Несколько дней назад тестирование в Userbenchmark прошёл неназванный 8-ядерный процессор Rocket Lake-S. Это был один из инженерных камней, которые доступны только сотрудникам компании, а его тактовая частота функционировала всего на 4.2 ГГц. Как оказалось, этого достаточно для существенного превосходства над текущим поколением.

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На самом деле неясно, с каким процессором сравнивать ещё не вышедший камень. Если это был 8-ядерный флагман, то было бы логично выставить его против флагманского десятиядерника. В этом случае преимущество новинки (предположительно Core i9-11900K) составит 18%. А вот если сравнивать с равным по количеству ядер процессором (Core i7-10700K), то отрыв доходит до 22%.

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Здесь стоит отметить, что это были показатели в одноядерном тесте. Судя по всему, они должны ещё измениться в сторону роста показателей процессоров Intel 11-го поколения, ведь протестированный экземпляр работал на низкой тактовой частоте. В этом случае разрыв был обеспечен исключительно архитектурными улучшениями.