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8-ядерный процессор Intel 11-го поколения обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 18% в Userbenchmark

Новый процессоры Intel 11-го поколения демонстрирует огромный отрыв от текущих процессоров
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Уже известно, что следующее поколение настольных процессоров Intel получит название Rocket Lake-S и будет крайне противоречивым. Первое – это устаревший 14-нм техпроцесс, который в значительной степени тормозит развитие компании. Кроме того, сообщается, что там будет всего 8 ядер, что кажется шагом назад по сравнению с 10-ядерным Core i9-10900K. Спаси положение дел должна новая архитектура. Были слухи о том, что нас ждут высокие тактовые частоты, но пока подтверждений этому не было.

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Несколько дней назад тестирование в Userbenchmark прошёл неназванный 8-ядерный процессор Rocket Lake-S. Это был один из инженерных камней, которые доступны только сотрудникам компании, а его тактовая частота функционировала всего на 4.2 ГГц. Как оказалось, этого достаточно для существенного превосходства над текущим поколением.  

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На самом деле неясно, с каким процессором сравнивать ещё не вышедший камень. Если это был 8-ядерный флагман, то было бы логично выставить его против флагманского десятиядерника. В этом случае преимущество новинки (предположительно Core i9-11900K) составит 18%. А вот если сравнивать с равным по количеству ядер процессором (Core i7-10700K), то отрыв доходит до 22%. 

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Здесь стоит отметить, что это были показатели в одноядерном тесте. Судя по всему, они должны ещё измениться в сторону роста показателей процессоров Intel 11-го поколения, ведь протестированный экземпляр работал на низкой тактовой частоте. В этом случае разрыв был обеспечен исключительно архитектурными улучшениями. 

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Дима Голков
12:00
там, небось, камни отборные АМД засылает таким Оверклокерам (за Интел такое было замечено), что и вольтаж низкий и Частоты высокие. Нужно ждать нормальных тестов.
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
Артем Киселев
11:59
Я бы сказал, что фанаты красного в разы агрессивнее и срач будет, в основном, от них :)
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
Anastasiya Avdunicheva
11:58
Мне не хватает, в серверных задачах он загружен под завязку.
Акции Intel подешевели достаточно, чтобы вернуться к росту
Inttz
11:58
А ты умеешь походу))
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
Паша Лыс
11:57
вот только будет ли такой же результат на бомж матерях?
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
q1nex
11:55
Погоди-погоди, а чего это синие на 6700k и 7700k не сидят, даже не думая обновляться? 0_о
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
Anastasiya Avdunicheva
11:54
У нас в селах самые Великие умы, в городах в основном биороботы делают простые задачи.
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
Inttz
11:53
Ты ведь не пробовал интел разгонять) Свой 3600 разогнал?Как разгончик?чилер не нужен и нормальная мать?
Процессоры Intel Rocket Lake должны нормально разгоняться в недорогих материнских платах
Татьяна Савельева
11:53
использую 10ку после бесплатной обновы с 8ки .еще не одного бага не было никакого замечено
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
ego0550
11:52
Этот лысый в свое время обещал и легкий авторазгон на zen2 на +200 МГц. В итоге же пользователи получили недостаток частоты на -200, не то что о каком-то авторазгоне могла быть и речь.
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
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