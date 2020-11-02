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До начала продаж видеокарт Big Navi ещё достаточно долго. Ждать тестов от энтузиастов также раньше середины текущего месяца не стоит, ведь AMD и без того выложила множество интересных подробностей. Одной из наиболее интересных тем стала технология Super Resolution, которая получит открытый исходный код и будет выступать как основной конкурент DLSS 2.0 от NVIDIA. Ясно, что за подобным способом обработки изображений будущее, ведь даже развитие графических архитектур идёт недостаточно быстро, а значит без ИИ в этом деле не обойтись.

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Тем не менее многих интересует чистая скорость новых видеокарт. Модель за 1 000 долларов малоинтересна, поскольку просто не по силам большинству геймеров, а вот Radeon RX 6800 ХТ за 579 вечнозелёных уже более доступна. Назвать её бюджетной нельзя, однако вся суть в производительности, которую она несёт. А ведь по этому показателю в некоторых тестах новинка обходит не только своего прямого конкурента GeForce RTX 3080, но и карту для энтузиастов – RTX 3090, официальная цена на которую стартует с 1 500 долларов, а в наших краях купить её дешевле 160 000 рублей просто нереально.

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На своём сайте AMD представила полноценное тестирование новой линейки видеокарт. Рассмотреть его можно в десяти играх. При этом есть возможность выбрать как игру, так и разрешение. В данном случае нас интересует 4К. Как оказалось, в четырёх играх Radeon RX 6800 ХТ обходит GeForce RTX 3090. Разрыв незначительный и составил не более 5-7 кадров в секунду, но, учитывая разницу в цене, он кажется внушительным. Отметим, что в других играх результат другой. Суть материала в том, что в реальных играх мене дорогая карта демонстрирует более серьёзные результаты.