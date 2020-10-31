HUAWEI выпустила стабильную EMUI 11 на 20 актуальных смартфонов – статус выхода прошивки для России
Совсем недавно HUAWEI выпустила официальный список смартфонов, которые в 2020 году получат новую прошивку EMUI 11. Стоит отметить, что речь идёт о китайской версии, в то время как российская будет доступна гораздо позднее. Одновременно с этим инсайдеры обновили перечень актуальных аппаратов, которые уже могут быть обновлены до самой последней прошивки. Давайте с ним ознакомимся.
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Следующие 4 аппарата получили как китайскую, так и российскую версии EMUI 11. Это значит, что любой владелец подобных устройств может прямо сейчас получить новую прошивку по воздуху. Отметим, что это не финальные версии, а значит там могут быть некоторые проблемы, которых можно избежать, если подождать несколько недель.
- Huawei P40 Pro +
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40
- Huawei Mate 30 Pro 5G
Следующие 11 смартфонов могут быть обновлены до китайской версии EMUI 11. Для её установки придётся скачать билд в ручном режиме, поскольку на аппараты, купленные в РФ, она по воздуху не прилетит. В данной версии может быть больше ошибок, поэтому рекомендуется делать резервные копии всех данных.
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Huawei Nova 7i
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei MatePad 10.8
Аналогичные предыдущим прошивки, которые предназначаются для смартфонов суббренда Honor
- Honor 30 Pro+
- Honor 30 Pro
- Honor 30
- Honor View30 Pro
- Honor View30
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Рекомендуем вам ещё раз ознакомиться с официальным списком, где точно указаны даты для каждого из смартфонов. Возможно, это позволит вам определиться, стоит ли искать прошивку, ведь для некоторых аппаратов она может прилететь уже в начале ноября.
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