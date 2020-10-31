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Совсем недавно HUAWEI выпустила официальный список смартфонов, которые в 2020 году получат новую прошивку EMUI 11. Стоит отметить, что речь идёт о китайской версии, в то время как российская будет доступна гораздо позднее. Одновременно с этим инсайдеры обновили перечень актуальных аппаратов, которые уже могут быть обновлены до самой последней прошивки. Давайте с ним ознакомимся.

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Следующие 4 аппарата получили как китайскую, так и российскую версии EMUI 11. Это значит, что любой владелец подобных устройств может прямо сейчас получить новую прошивку по воздуху. Отметим, что это не финальные версии, а значит там могут быть некоторые проблемы, которых можно избежать, если подождать несколько недель.

Huawei P40 Pro +

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei Mate 30 Pro 5G

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Следующие 11 смартфонов могут быть обновлены до китайской версии EMUI 11. Для её установки придётся скачать билд в ручном режиме, поскольку на аппараты, купленные в РФ, она по воздуху не прилетит. В данной версии может быть больше ошибок, поэтому рекомендуется делать резервные копии всех данных.

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei MatePad 10.8

Аналогичные предыдущим прошивки, которые предназначаются для смартфонов суббренда Honor

Honor 30 Pro+

Honor 30 Pro

Honor 30

Honor View30 Pro

Honor View30

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Рекомендуем вам ещё раз ознакомиться с официальным списком, где точно указаны даты для каждого из смартфонов. Возможно, это позволит вам определиться, стоит ли искать прошивку, ведь для некоторых аппаратов она может прилететь уже в начале ноября.