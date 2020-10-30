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Крупные производители смартфонов традиционно выпускают новые версии своих прошивок одновременно с выходом больших флагманов. Это позволяет выделить устройство, продемонстрировав насколько оно отличается от всех остальных. Это также даёт телефону небольшую фору, поскольку другие аппараты обновляются гораздо позднее. Чётко данной традиции следует HUAWEI.

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Первым смартфоном, который получил новую EMUI 11 оказался флагман – Mate 40. Он в очередной раз закрепил за китайской компанией лидерство в фотографических навыках, работе встроенного ИИ и многих других важных направлениях. Однако на подходе обновление и для других телефонов. Несколько дней назад HUAWEI выпустила официальный список из 37 аппаратов, которые гарантированно получат прошивку до конца 2020 года. Кроме названий были представлены сроки рассылки.

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На изображениях выше и ниже вы можете найти свой смартфон. Если его там нет, то ждать выхода на него обновления не стоит. Перечень носит официальный характер и изменяться, и дополняться не будет. Отметим, что перед нами сроки рассылки обновлений в Китае, поскольку список был представлен именно для этой страны. Российская и другие региональные версии получат прошивку позднее.

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HUAWEI MatePad 10.8 – 26 октября

HUAWEI Mate XS – середина ноября

EMUI 11 основана на ОС Android 10. Это большой шаг назад, поскольку многие разработчики уже начали активно тестировать десятки аппаратов на новой операционке Android 11. Кстати, есть мнение, что EMUI 11 станет последней версий, поскольку все актуальные смартфоны будут работать на HarmonyOS